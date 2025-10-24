1/2
König Charles III. empfängt den ukrainischen Präsidenten auf Schloss Windsor.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Bei seiner Ankunft im Windsor Castle wurde der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit einem königlichen Salut empfangen und die ukrainische Nationalhymne gespielt. Bilder vom Empfang bei König Charles III. gibt es derzeit noch keine.
+++ Update folgt …
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.