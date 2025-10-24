DE
FR
Abonnieren

Treffen im Schloss Windsor
König Charles III. empfängt Selenski

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist derzeit in England, um sich mit König Charles III. zu auszutauschen. Dies ist ihr drittes Treffen in diesem Jahr.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
König Charles III. empfängt den ukrainischen Präsidenten auf Schloss Windsor.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei seiner Ankunft im Windsor Castle wurde der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit einem königlichen Salut empfangen und die ukrainische Nationalhymne gespielt. Bilder vom Empfang bei König Charles III. gibt es derzeit noch keine.

+++ Update folgt …

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen