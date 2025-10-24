Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist derzeit in England, um sich mit König Charles III. zu auszutauschen. Dies ist ihr drittes Treffen in diesem Jahr.

1/2 König Charles III. empfängt den ukrainischen Präsidenten auf Schloss Windsor. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Bei seiner Ankunft im Windsor Castle wurde der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit einem königlichen Salut empfangen und die ukrainische Nationalhymne gespielt. Bilder vom Empfang bei König Charles III. gibt es derzeit noch keine.

+++ Update folgt …