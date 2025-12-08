Um neuen Schwung in ihre Beziehung zu bringen, legt das Protagonisten-Paar des neuen Films «Love Roulette» mit Yvonne Eisenring eine Liebespause ein. Kennst du dich damit aus? Erzähl uns von deinen Erfahrungen!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Im Film «Love Roulette» haben Charlie und Tom Angst, etwas verpasst zu haben, und legen eine Liebespause ein. Oft wird in einer Partnerschaft auch aus anderen Gründen der Pausenknopf gedrückt. Meist, wenns nicht so gut läuft und man Abstand braucht.

Erzähl uns von deinen Erfahrungen!

Wie sieht es bei euch aus? Haben du und dein Partner oder deine Partnerin auch mal eine Beziehungspause eingelegt? Weshalb? Und wie waren eure Erfahrungen damit? Melde dich hier bei uns und teile deine Story!

