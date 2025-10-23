Er wurde in den 1980er Jahren mit dem Hot-Song «Tainted Love» berühmt. Nun ist Sänger Dave Ball im Alter von nur 66 Jahren gestorben.

Soft Cell-Sänger Dave Ball ist tot. Foto: IMAGO/Capital Pictures

Silja Anders Redaktorin People

Der britische Musiker Dave Ball ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Weltberühmt wurde er als eine Hälfte des ikonischen Pop-Duos Soft Cell berühmt, deren grösster Hit der Song «Tainted Love» war. Ball soll Berichten zufolge friedlich im Schlaf in seinem Londoner Haus verstorben sein. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt, doch der Sänger soll schon seit geraumer Zeit gesundheitlich angeschlagen gewesen sein.

Marc Almond (68), der langjährige Bandpartner von Ball, bestätigte den Tod seines Freundes. In einem emotionalen Post auf Instagram widmete er Dave Ball bewegende Worte, bezeichnete ihn als «wundervoll brillantes musikalisches Genie».

«Es fällt mir schwer, dies zu schreiben, geschweige denn zu verarbeiten, aber mit grosser Trauer muss ich mitteilen, dass die andere Hälfte von Soft Cell, das wunderbare, brillante Musikgenie David Ball, am Dienstagabend friedlich im Schlaf verstorben ist», schreibt Almond auf Instagram.

Almond schreibt, er wünsche sich, Ball hätte noch einige Jahre bleiben können, um das 50-jährige Bestehen der Band zu feiern. «Es ist zwar ein Klischee, aber er lebt weiter, und irgendwo auf der Welt hört, spielt, tanzt und geniesst jemand zu jeder Zeit einen Song von Soft Cell – selbst wenn es nur dieses eine zweieinhalbminütige Epos ist.» Seine Gedanken seien bei Balls Familie. «Danke, Dave, dass du ein so wichtiger Teil meines Lebens warst und mir diese Musik geschenkt hast. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin», beendet Marc Almond seine Worte an seinen verstorbenen Freund.