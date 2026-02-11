Serie bringt Sherlock Holmes in die Schweiz

«The Death of Sherlock Holmes» lautet der Arbeitstitel einer Serie, die das Schweizer Radio Fernsehen (SRF) gemeinsam mit Sky Schweiz und weiteren realisiert. Sie greift den vermeintlichen Tod von Sherlock Holmes auf.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie das SRF und Sky Schweiz am Mittwoch mitteilten, nimmt die neue Serie den Tod von Holmes bei den Reichenbachfällen im Kanton Bern auf. Dort soll er laut der literarischen Vorlage sein Leben im finalen Duell gegen Professor Moriarty 1891 verloren haben. Doch drei Jahre später kehrt Holmes in der Geschichte von Arthur Conan Doyle überraschend zurück. Was dazwischen geschieht, deutet die Literaturvorlage lediglich an. Diese Lücke will die neue Serie nun füllen.

Der wohl bekannteste Detektiv der Literaturgeschichte wurde bereits mehrfach filmisch behandelt. Nun wird die Figur auch in einem Schweizer Kontext zu sehen sein. Im Frühling sollten die Dreharbeiten voraussichtlich beginnen, hiess es. Gedreht wird neben der Schweiz auch in Südtirol und in Bayern. Regie führen Pierre Monnard ("Ewigi Liebi», «Hallo Betty") und Claudia Bluemhuber ("The Fallen"). Die Idee stammt vom Drehbuchautoren André Küttel ("Hallo Betty», «Platzspitzbaby").

Bei der historischen, fiktionalen Serie handelt es sich um eine internationale Koproduktion. Das SRF und Sky Schweiz realisieren diese mit der Schweizer Produktionsfirma Silver Reel sowie mit ARD Degeto.