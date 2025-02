Nach dem Fiasko mit «Fyre Festival» im Jahr 2017 kündigt Mitgründer Billy McFarland eine Neuauflage für 2025 an. Wer beim zweiten Anlauf dabei sein will, muss allerdings tief in die Taschen greifen. Erfolg? Ungewiss.

1/7 Supermodels warben 2017 für das «Fyre Festival» auf den Bahamas. Foto: Instagram

Auf einen Blick Das «Fyre Festival» im Jahr 2017 nahm ein bitteres Ende

Veranstalter Billy McFarland kündigt Neuauflage für 2025 an

Ticketpreise in Höhe von bis zu 1,1 Millionen US-Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Das «Fyre Festival» sollte 2017 das grösste und exklusivste Festival seiner Art werden. Die ehemalige Insel des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar (1949–1993) auf den Bahamas würde sich laut Plan in ein Party-Mekka der Schönen und Reichen verwandeln. Supermodels wie Bella Hadid (28), Hailey Bieber (28, damals Baldwin) und Emily Ratajkowski (33) posieren auf Yachten vor weissen Sandstränden und werben für Tickets von bis zu 100'000 US-Dollar. Koste, was es wolle – dabei sein ist alles. Ein Party-Erlebnis der Extraklasse, das so allerdings nie stattfand und wegen schlechter Organisation in einer Katastrophe endete. Statt puren Luxus erwartete das Partyvolk ein wahr gewordener Albtraum.

Ein Fiasko, das für den Mitgründer Billy McFarland (33) Konsequenzen nach sich zog: 2018 wurde der Unternehmer zu sechs Jahren Haft und einer Geldstrafe von 26 Millionen US-Dollar verurteilt. Vom Imageschaden mal ganz abgesehen. Der Streamingdienst Netflix zeigte das Ausmass des Festival-Flops zwei Jahre später in seiner Dokumentation «Fyre: The Greatest Party That Never Happened» auf.

Nachdem Billy McFarland 2022 frühzeitig auf dem Gefängnis entlassen wurde, kündigt der Unternehmer nun grosse Pläne an: 2025 wird «Fyre Festival 2» stattfinden. Zunächst war das mehrtägige Festival für Ende April angedacht, nun soll es vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2025 an der mexikanischen Karibikküste stattfinden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Absurde Ticketpreise von bis zu 1,1 Millionen Dollar

Wer «Fyre 2» erleben will, muss auch dieses Mal tief in die Taschen greifen, wie die offizielle Festival-Webseite enthüllt. Die Ticketpreise starten bei 500 US-Dollar und reichen bis zu ganzen Paketen von 1,1 Millionen US-Dollar. Bei Letzterem handelt es sich um das «Prometheus»-Paket, das Tickets für eine Gruppe von acht Personen beinhaltet und unter anderem Luxus wie einen Privatflug, einen Rund-um-die-Uhr-Chauffeur und luxuriöse Schlafplätze wie etwa in einer 4-Zimmer-Yacht beinhaltet.

Wer sich nun fragt, ob sich nach dem skandalträchtigen Flop überhaupt noch freiwillige – und vor allem gutbetuchte – Partywütige finden lassen würden: Ja, behauptet der Unternehmer Anfang September in der «Today Show». Er habe bereits 100 Tickets der billigsten Preisklasse verkauft. Im darauffolgenden Monat verkündet der Veranstalter in den sozialen Medien stolz, dass auch das erste «Prometheus»-Paket gebucht worden sei.

«Ich wäre verrückt, es nicht noch einmal zu tun»

In McFarlands Worten, die er auf X verfasst hat: «Ich bin sicher, dass viele Leute denken, dass ich verrückt bin, das noch einmal zu tun. Aber ich wäre verrückt, es nicht noch einmal zu tun.» Dieses Mal wird es besser, suggeriert sein Statement: «Nach zwei Jahren der Reflexion und der durchdachten Planung haben das neue Team und ich erstaunliche Pläne für Fyre 2. Die Abenteurer, die der Vision vertrauen und den Sprung wagen, werden dazu beitragen, Geschichte zu schreiben», heisst es weiter.

Geschichte hat der Unternehmer bereits geschrieben: Das «Fyre Festival» 2017 war wohl das grösste Fiasko in der Festivalgeschichte.