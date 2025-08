1/6 Alte Bekannte: DJane Carol Fernandez ist am 9. August bereits zum 16. Mal an der Street Parade mit dabei. Foto: Art of Music (AOM) Recordings

Patricia Broder Redaktorin People

Für DJane Carol Fernandez (39) ist die Street Parade längst ein Heimspiel: Bereits zum 16. Mal ist sie am Grossanlass mit ihrem eigenen Love Mobile dabei. Doch dieses Mal hat die Berner Musikerin noch etwas ganz anderes im Gepäck als nur Beats: einen rechtzeitig zur Parade produzierten Coca-Cola-Song. «Es ist mir eine grosse Ehre, diesen Track machen zu dürfen», sagt Fernandez zu Blick. «Gesucht war eine Musikerin, die für Diversität, Gleichberechtigung und Liebe steht – all das, was zur Street Parade gehört. Und alles Werte, die mir besonders wichtig sind», so Fernandez.

Der Song trägt den Titel «Share a Coke» und erscheint am 8. August – einen Tag vor der Street Parade – auf allen gängigen Streamingplattformen. Produziert wurde der Dance-Track gemeinsam mit House-Veteran Duane Harden (53) und der New Yorker Club-Musik-Legende G. Pizarro. «Beim Motto des Songs, wie bei der Street Parade allgemein, geht es um das Teilen. Das Teilen von guter Stimmung und positiven Emotionen. Wir haben dazu musikalisch einen passenden Mix aus Dance, Elektronik und einer Prise Oldschool kreiert», sagt Fernandez. Mitgewirkt am Song haben auch Menschen aus ihrem engsten Kreis: ihr Vater, Toney D. ein bekannter House-DJ, sowie ihre Partnerin Meryl Levy (44). «Meryl hat den Kontakt zu Duane ermöglicht», sagt Fernandez. «Wir organisieren fast alles zusammen: von Events über Line-ups bis hin zu Afterpartys.»

Liebes-Outing vor einem Jahr

Vor rund einem Jahr machten die Bernerin und die New Yorker Eventmanagerin ihre Beziehung im Blick öffentlich. «Ich hab noch nie so viel gefühlt für jemanden», sagte Fernandez damals. «Bei Meryl fühle ich mich sicher und geborgen.» Heute sind die beiden Frauen nicht nur privat, sondern auch beruflich ein wahres Power-Couple. «Meryl ist meine Partnerin, meine Managerin und meine beste Freundin», sagt Fernandez und strahlt. «Wir haben es wirklich sehr gut zusammen. Bei uns passt einfach alles.»

Auch Meryls Sohn Hugo (10) aus einer früheren Beziehung ist Teil dieser «Family Affair», betont die Musikerin. Der Zehnjährige trete allmählich in ihre Fussstapfen. «Er ist begeisterter DJ und macht das bereits sehr gut», sagt sie. «Hugo darf auf meinem Love Mobile selbst zwei, drei Übergänge spielen – bevor ihn die Security wieder nach Hause bringt.» Dann übernimmt die Meisterin persönlich das Mischpult.

«Die Street Parade ist jedes Jahr ein besonderes Highlight»

Dieses Jahr wird die erfolgreiche DJane gleich auf zwei Love Mobiles auflegen – erst für Coca-Cola, dann auf ihrem eigenen, das unter dem Motto «Ice Cream Truck» läuft. Danach gehts direkt weiter zu diversen Afterpartys. «Es wird ein crazy Tag und eine crazy Nacht», sagt die Schweizerin mit spanisch-italienischen Wurzeln und lacht. «Ich bin aufgeregt und gleichzeitig sehr glücklich. Die Street Parade ist jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight für mich.»

Und nach dem grossen Tag? «Dann reisen Meryl und ich nach Griechenland. Nach Leros. Zwei Wochen Strand, Ruhe und Sonne», sagt Carol Fernandez abschliessend. «Einfach runterkommen und die Seele baumeln lassen, das tut nach der ganzen Hektik rund um die Street Parade immer besonders gut.»