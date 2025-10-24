DE
FR
Abonnieren

Zivadiliring ganz privat
«Meine Freundin bekam die Diagnose Lymphdrüsenkrebs»

In einer dreiteiligen Videoreportage berichtet Blick über das Podcast-Trio und die Vorbereitungen für die Show im Hallenstadion. Die Serie zeigt, wie «Zivadiliring» als Team funktioniert und bietet gleichzeitig Einblicke in die turbulenten Live-Vorbereitungen.
Publiziert: vor 44 Minuten
Teilen
Kommentieren
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen