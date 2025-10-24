Zivadiliring ganz privat «Meine Freundin bekam die Diagnose Lymphdrüsenkrebs»

In einer dreiteiligen Videoreportage berichtet Blick über das Podcast-Trio und die Vorbereitungen für die Show im Hallenstadion. Die Serie zeigt, wie «Zivadiliring» als Team funktioniert und bietet gleichzeitig Einblicke in die turbulenten Live-Vorbereitungen.

Publiziert: vor 44 Minuten