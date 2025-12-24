DE
Weihnachten zu dritt
Luca Hänni backt Guetzli mit seiner Tochter

Christina Hänni stellt an Heiligabend ein herziges Video auf Instagram. Papa Luca Hänni knetet den Guetzliteig. Seine Tochter hilft tatkräftig mit.
Publiziert: 15:06 Uhr
