Überraschungsbesuch beim Frauen-Nationalteam Gemeinsames Mittagessen und spontane Tanzlektion mit Beatrice Egli

Schlagersängerin Beatrice Egli, die im EM-Eröffnungsspiel in Basel die Schweizer Hymne gesungen hat, stattete am Dienstag dem Team von Coach Pia Sundhage im Teamhotel in Thun einen Überraschungsbesuch ab.

Publiziert: 15:24 Uhr | Aktualisiert: 15:46 Uhr