Sven Epiney und Michael Graber sind jetzt Mann und Mann

Seit Freitag verheiratet: Sven Epiney und Michael Graber.

Darum gehts Sven Epiney und Michael Graber haben in Zürich geheiratet

Der Heiratsantrag erfolgte 2019 live in einer TV-Show

Sechs Jahre lang war das Paar verlobt

Fynn Müller People-Redaktor

Verliebt, verlobt, verheiratet! Im Herz von Zürich geben sich Star-Moderator Sven Epiney (53) und Eventmanager Michael Graber (32) am Freitag das Ja-Wort und krönen damit ihre grosse Liebe.

«Überglücklich, überwältigt, unglaublich dankbar und voller Liebe», schreibt das Ehepaar zu den ersten offiziellen Hochzeitsbildern. Mit dabei bei der Trauung: SRF-Moderatorin Sandra Studer (56). Sie scheint eine Rede gehalten zu haben, wie eines der Fotos vermuten lässt. Wer bei der Hochzeit sonst noch dabei war, ist bis jetzt nicht bekannt.

Ihre Gäste kleideten sich alle in Weiss oder Beige – im Bohemian Style. Epiney und Graber trugen einen massgeschneiderten Anzug in Blautönen. In die Innenseite liessen sie ihr Hochzeitsdatum einsticken. «Die Anzüge sollen uns an diesen einzigartigen Tag erinnern», sagte Epiney zur «Schweizer Illustrierten».

Schweizer Stars gratulieren

Bereits nach wenigen Minuten erhält der Post von Epiney und Graber Hunderte Herzchen und Kommentare. Unter anderem gratulieren dem Paar Moderator Stefan Büsser (40), ESC-Star Remo Forrer (23), TV-Köchin Meta Hiltebrand (42), Moderatorin Jennifer Bosshard (32), Model Dominique Rinderknecht (36) und Sänger Baschi (38).

Ein Blick auf Grabers Instagram-Account zeigt: Der Eventmanager hat den Nachnamen des SRF-Aushängeschildes angenommen, heisst jetzt Michael Epiney.

Antrag live im TV

Sechs Jahre waren die beiden verlobt, nachdem Epiney seinem Partner 2019 bei der SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?» einen Heiratsantrag gemacht hat. Mit Tränen in den Augen sagte er: «Das Resultat von heute Abend spielt keine Rolle, aber mir spielt es eine Rolle, mit wem ich mein Leben verbringen möchte, und das bist du. Ich hoffe, du weisst es auch. Ich möchte gerne dein Mann werden und du meiner!» Nach einer innigen Umarmung unter grossem Applaus des Publikums sagt Michael Graber: «Ja, ich will.»

1:11 Live im Fernsehen: Hier macht Sven Epiney seinem Freund einen Antrag

2011 lernten sie sich bei einem Kochwettbewerb in Rapperswil-Jona SG kennen. Epiney moderierte, Graber war Finalist bei der Sendung. Wenige Tage später trafen sie sich zufällig in Zürich wieder. «Die Magie war da, von Anfang an. Den Respekt voreinander haben wir nie verloren, und jeder unterstützt den anderen in seinen Projekten», schwärmte Graber gegenüber der «Schweizer Illustrierten».