DE
FR
Abonnieren

Trailer «7 vs. Wild» Schweiz
So kämpfen die Schweizer Stars ums Überleben

Das Erfolgsformat «7 vs. Wild» startet ab dem 25. Januar erstmals mit einem rein Schweizer Cast. Diese Stars wagen sich in das 14-tägige Abenteuer.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
People Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen