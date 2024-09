Birgit Steinegger wird für Lebenswerk ausgezeichnet

1/10 Birgit Steinegger wird an der diesjährigen Verleihung der Swiss Comedy Awards für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Michel Imhof Teamlead People

Grosse Ehre für Birgit Steinegger (75): Die Schauspielerin und Parodistin erhält am Samstagabend an der Verleihung der Swiss Comedy Awards den Lifetime Award für ihr Lebenswerk. Seit Jahrzehnten prägte Steinegger mit ihren Parodien und Figuren die Schweizer Comedylandschaft, unter anderem mit ihrer eigenen Sendung «Total Birgit», in der sie fast sämtliche Rollen wie Elvira Iseli oder Frau Schruppatelli selbst verkörperte. Zudem führte die Bernerin mit Walter Andreas Müller (79) 28 Jahre lang durch die Radiosatire «Zweierleier» und war in Sendungen wie «Benissimo», «Viktors Spätprogramm», «Lüthi und Blanc» und «Punkt CH» involviert.

«Die Freude ist bei mir natürlich immens», sagt Birgit Steinegger auf Anfrage von Blick. «Es ist wunderschön, für das, was man jahrelang mit grosser Freude und Leidenschaft gemacht hat, ausgezeichnet zu werden.» Die Laudatio für den Lifetime Award hält alt Bundesrätin Doris Leuthard (61), die von Steinegger diverse Male parodiert wurde. «Ich bin sehr gespannt, was sie sagen wird. Quelle honneur! Das wird ein besonderer Moment.»

Preisverleihung findet im SRF-Studio statt

Die Preisverleihung, die am Samstagabend im Zürcher Fernsehstudio Leutschenbach stattfindet, wird von Radio-Energy-Gesicht und Moderatorin Nadia Goedhart (30) moderiert. Unter anderem haben Kaya Yanar (51), Patti Basler (48) und das A-Capella-Quintett Bliss Auftritte in der Sendung.

In der Show, die ab 20.10 Uhr auf SRF 1 läuft, werden Preise in den Kategorien Solo, Ensemble, Online und SRF 3 Best Talent Comedy vergeben. Das Publikum entschied zudem zuvor in einem Online-Voting, wer von den Nominierten in den Kategorien Solo und Ensemble einen weiteren Swiss Comedy Award erhält.