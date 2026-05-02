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Stars zu Prix Walo
«Es wäre traurig, wenn es das nicht mehr gäbe»

Michel Imhof ist vor Ort bei der Jubiläumsshow Prix Walo 2026. Unser People-Redaktor hat die Stars gefragt, was der Prix Walo ausmacht.
Publiziert: 02.05.2026 um 21:16 Uhr
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