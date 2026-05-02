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Das sagen die Stars zum Prix Walo 2026
Stars zu Prix Walo
«Es wäre traurig, wenn es das nicht mehr gäbe»
Michel Imhof ist vor Ort bei der Jubiläumsshow Prix Walo 2026. Unser People-Redaktor hat die Stars gefragt, was der Prix Walo ausmacht.
Publiziert: 02.05.2026 um 21:16 Uhr
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