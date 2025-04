1/8 Kim Kardashian (fast) ganz ungeschminkt auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party im März 2025. Foto: Getty Images

Makelloser Teint, aufgehübschte Augen und ein perfekt sitzender Lippenstift: Beauty-Tricks und Make-up sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken – besonders in Zeiten von Social Media, wo alles immer perfekt erscheinen soll.

Zuletzt machte sich in der Welt der Stars aber ein anderer, wenn auch nicht ganz revolutionärer, Trend breit. Ganz nach dem Motto: Natürlich ist schön! So zeigen sich immer mehr Prominente ungeschminkt. Während die einen ihr natürliches Äusseres nur auf Social Media präsentieren, sind andere mutig genug, ohne Make-up auf den roten Teppich zu schreiten.

Kim Kardashian ganz natürlich

So etwa Kim Kardashian (44): Im März 2025 begeisterte der Reality-TV-Star auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills im Nude Look und liess sich selbstbewusst fast ganz ohne Make-up ablichten. Auch auf Social Media postete Kim K. in der Vergangenheit immer wieder .

Pamela Anderson trägt kein Make-up mehr

Auch Pamela Anderson (57) ist ebenfalls Fan vom Natur-Trend und kommt fast nur noch ungeschminkt an öffentliche Auftritte. Bei der Präsentation der neuen Kollektion des französischen Modelabels Isabel Marant an der Pariser Fashion Week 2023 zum Beispiel lässt sich Anderson in einem hellgelben Kleid ablichten. Auffällig dabei: Sie ist kaum geschminkt, glänzt mit ihrem natürlichen Aussehen – eine deutliche Veränderung also zu früher.

Dem Magazin «Elle» verriet der ehemalige «Baywatch»-Star, dass sie sich ungeschminkt von der Mehrheit abheben wolle. «Mir ist aufgefallen, dass Leute immer krassere Make-up-Looks tragen. Ich probiere, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen», erzählte die Kanadierin. «Ich liebe meine Sommersprossen. Botox und Filler sind nichts für mich. Ich bin gespannt, wie ich mich in den nächsten Jahren verändern werde», verriet Andersson bereits bei der Veröffentlichung ihrer Bestseller-Memoiren «Love, Pamela».

Beatrice Egli begeistert mit Naturlook

Auch die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (35) macht mit. In einem Instagram-Video zeigte sie sich erst ohne Make-up und mit einem Wisch ist sie plötzlich reif für den Auftritt auf der grossen Bühne. Ihre Fans sind von Eglis natürlichem Look hin und weg.

Daniela Katzenberger und Heidi Klum schwören auf den Trend

Ebenfalls immer häufiger ungeschminkt: Topmodel Kate Moss (51), Unternehmerin Kylie Jenner (27), oder Daniela Katzenberger (38). Sie alle zeigten sich zuletzt bei öffentlichen Auftritten oder auf Social Media ganz natürlich, obwohl sie alle sonst eigentlich für ihren perfekt gestylten Look bekannt sind.

Auch Modelmami Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni (20) präsentierten ihren Fans zuletzt immer häufiger ihre natürliche Seite.