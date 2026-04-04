Heu-Huhn mit Rüebli und Frühlingskartoffeln

Heu-Huhn mit Rüebli und Frühlingskartoffeln gebacken, an Bärlauchdip (Rezept für 4 Personen)

Zutaten

1 Schweizer Huhn à 1–1,4 kg

2 grosse Handvoll Bio-Heu (vom Bauer oder Bioladen)

400 gr Rüebli

1 Bratschlauch (beim Detailhändler, meist dort, wo es Alufolie gibt)

400 gr kleine Kartoffeln

Marinade

100 g Honig

100 g Sonnenblumen- oder Olivenöl

50 g Bier hell

2 Briefchen Safranpulver

1 Kaffeelöffel Fleur de Sel

Dip

200 gr Frischkäse (z. B. Philadelphia)

2 Esslöffel Bärlauchpesto

1/2 Kaffeelöffel Salz

Zubereitung:

Honig, Öl, Bier mit dem Safran und dem Salz in einer Bratpfanne kurz aufkochen und gut rühren, zur Seite stellen. Das Huhn in eine Schüssel geben, dazu die Hälfte der Marinade, und das Huhn damit einreiben.

Das Heu in den Bratschlauch legen und das marinierte Huhn in der Mitte dazulegen. Die Rüebli geschält und in Schnitze geschnitten dazugeben und von der restlichen Marinade nochmals etwas auf das Huhn geben. Beutel schliessen und für 50 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen geben. Nach der Garzeit den Beutel mit der Schere so aufschneiden, dass die Brust ohne Sack daliegt, auf einem Blech nochmals bei etwas Oberhitze kurz in den Ofen schieben, damit das Huhn etwas Farbe bekommt. Das Heu kann derweil angerichtet werden, sollte aber nicht selber gegessen werden – dient nur als Geschmacksgeber.

Kartoffeln unterdessen im Salzwasser weich kochen, das Wasser abschütten und kurz stehen lassen. Dann die Kartoffeln in die restliche Marinade geben, kurz mischen und servieren.

Dip

Pesto mit dem Frischkäse und salz mischen, dazu servieren.

Vegi-Variante

Statt des Huhns einfach einen Blumenkohl verwenden. Die äussersten Blätter wegnehmen und nur den Strunk etwas abschneiden. Ganzen Blumenkohl mit der Marinade marinieren und nach dem gleichen Rezept wie beim Fleisch kochen. Guten Appetit und frohe Ostern!