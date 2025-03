Agnes Rother und Markus Ihne, Publikumslieblinge aus der Sendung «SRF bi de Lüt – Z'Alp» vom Seealpsee AI, haben das Bergrestaurant Farnern Stierenberg am Jurasüdfuss übernommen. Mit dabei ist auch Hündin Wanda. Am Samstag, 22. März, wird die neue Saison eröffnet.

Das Bergrestaurant bietet 30 Sitzplätze innen und 60 auf der Terrasse

Agnes Rother (49) und Markus Ihne (49) gehörten 2022 mit ihrer Hündin Wanda zu den Publikumslieblingen der dritten Staffel von «SRF bi de Lüt – Z'Alp» und führten eine Alpwirtschaft am Seealpsee AI. Doch weil das aus Hamburg stammende Paar danach kein Alprestaurant in der Schweiz zum Betreiben fand, zog es schweren Herzens weiter.

«Für den Sommer 2024 sind wir schliesslich ins Tirol ausgewichen», erzählt Markus Ihne gegenüber Blick. «Doch wir blieben dran und die Hartnäckigkeit hat sich ausbezahlt.» Auf der Suche nach einem Winterdomizil landete das Paar in Wiedlisbach BE und erfuhr, dass die Alpwirtschaft auf dem nahen Stierenberg am Jurasüdfuss auf diesen Frühling hin frei würde. «Zwei Wochen später hatten wir den Pachtvertrag im Sack. Dabei half uns auch die Bekanntheit aus dem Fernsehen», sagt Ihne.

«Die Aussicht ist gigantisch»

Die Lage ist speziell: Farnern Stierenberg ist rundherum vom Kanton Solothurn umgeben, liegt aber auf Berner Boden. Wie es immer öfter vorkommt, wurden auch bei dieser Alp der Viehbetrieb und die Gastronomie getrennt. «Man findet kaum Leute mehr, die beides beherrschen», sagte Ihne, der sich mit dem Käsen aber auch auskennt und eine Ausbildung an der Landwirtschaftsfachschule in Uri absolvierte. Selber Käsen wird er hier jedoch nicht. Er bezieht seine Waren von Herstellern, die er kennt. Alle Produkte stammen aus der Schweiz.

Das Restaurant ist ein Ganzjahresbetrieb. Mittwoch und Donnerstag ist Ruhetag, ansonsten ist die Tür jeweils ab 9 Uhr morgens offen. Drinnen gibt es 30 Sitzplätze, auf der Terrasse weitere 60. «Die Aussicht ist gigantisch», schwärmt Ihne. «Man sieht bei gutem Wetter bis zum Säntis. Und direkt im Blickfeld liegen Eiger, Mönch und Jungfrau, es ist wirklich traumhaft.»

Ein Ausflug ist auch für ältere Semester geeignet. Eine einspurige geteerte Strasse führt zu einem Parkplatz, der rund 800 Meter von der Hütte entfernt ist. Mit dem Bus geht es von Wiedlisbach über Rumisberg bis nach Farnern, dann steht ein 45-minütiger Fussmarsch bevor.

Tirol trifft Solothurner Jura

Wer die Speisekarte studiert, sieht, dass die Zeit im Tirol noch leicht nachhallt. Im Angebot sind hausgemachte Kaspressknödel auf Sauerkraut oder Tiroler Kasspatzln. «Den Kartoffelsalat machen wir ebenfalls selber. Und eine Käseschnitte gibt es immer auch.» Nebst der Gastronomie sind verschiedene Anlässe geplant. So regelmässige Kräuterwanderungen, geführt von einer ortskundigen Frau, oder Diavorträge.

Eröffnet wird das Bergrestaurant am Samstag, 22. März. «Für 12 Uhr haben wir zehn Alphornbläser aus der Region aufgeboten», sagt Ihne. «Und das gute Wetter ist ebenfalls bestellt.»

Wanda wacht

Bleiben noch zwei Fragen: Gibt es die Hündin Wanda noch, die dem Fernsehpublikum besonders ans Herz gewachsen ist? «Ja, unser kleiner TV-Star liegt gerade neben mir und hört aufmerksam zu, während wir telefonieren», sagt Ihne.

Seit zehn Jahren lebt er mit Agnes Rother in «wilder Ehe» zusammen. Deshalb die zweite Frage: Hat das Paar in der Zwischenzeit geheiratet? «Nein», sagt Ihne lachend. «Wichtig ist, dass wir grundsätzlich glücklich sind. Und in dieser schönen Umgebung ist das auch nicht schwierig.»