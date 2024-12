1/6 Nicht überraschend: Taylor Swift ist die global am meisten gestreamten Künstlerin 2024. Foto: keystone-sda.ch

Benson Boone führt meistgestreamte Alben und Songs in der Schweiz an

Der Jahresrückblick des Musikstreaming-Anbieters Spotify zeigt im internationalen Vergleich eine klare Siegerin für das Jahr 2024: Taylor Swift (34) beweist erneut, dass die heutige Musiklandschaft ohne sie undenkbar wäre. Sie führt bei Spotify Wrapped 2024 mehrere Top-Listen an. Zudem verleiht Spotify erstmals einen sogenannten Wrapped-Badge, der natürlich an Swift geht. Das Abzeichen, das die Sängerin auf ihrem Profil als «Global Top Artist 2024» ausweist, soll ab sofort jährlich den jeweiligen Top-Artist auszeichnen. Swift gewinnt die Krone nach 2023 bereits zum zweiten Mal.

Nicht nur international, sondern auch in der Schweiz belegt Taylor Swift unangefochten den ersten Platz. Der US-amerikanische Rapper Travis Scott (33) aus Houston in Texas sichert sich Platz 2 der meistgestreamten Künstlerinnen. The Weeknd (34) behauptet sich in der Schweiz auf Platz 3 und die Pariser House-, EDM- und Dance-Pop-Legende David Guetta (57) belegt Platz 4. Auf Platz 5 folgt die Singer- und Songwriterin Billie Eilish (22).

Bei den Alben ist Taylor Swift in der Schweiz nicht top

Auf Platz 1 der meistgestreamten Alben in der Schweiz steht «Fireworks & Rollerblades» von Benson Boone (22), der mit dem Song «Beautiful Things» 2024 zum Superstar wurde. Auf Platz 2 folgt Billie Eilishs Album «Hit Me Hard And Soft» und erst auf dem dritten Platz folgt Taylor Swifts aktuelles Album «The Tortured Poets Department: The Anthology», das in diesem Jahr erschienen ist. «Utopia» von Travis Scott, dem einflussreichsten Hip-Hop-Künstler unserer Zeit, belegt Platz 4. Platz 5 der meistgestreamten Alben in der Schweiz geht an «I've Tried Everything But Therapy (Part 1)» von Teddy Swims (32).

Die Top-Songs in der Schweiz

Auch bei den Songs zeigt sich der Schweizer Geschmack sehr international. Auf Platz eins landet der Megahit «Beautiful Things» von Benson Boone.

Auf Platz 2 folgt der Song «Gata Only» des chilenischen Reggaeton-Musikers FloyyMenor (19) zusammen mit Cris MJ (23) – der erste chilenische Track, der eine Milliarde Streams auf Spotify erreichte. Der Song «Lose Control» von Teddy Swims belegt Platz 3 der meistgestreamten Song in der Schweiz, gefolgt von «I like the way you kiss me »von Artemas (25) auf Platz 4. Auf Platz 5 landet der Song «Belong Together» von Mark Ambor (27).

Top-Podcasts mit Schweizer Beteiligung

Erst bei den Podcasts wird die Spotify-Bestenlisten des Jahres 2024 schweizerisch. Am häufigsten gehört wurde «Beziehungskosmos» und belegt Platz 1. Die Journalistin Sabine Meyer und die Psycho- und Paartherapeutin Felizitas Ambauen geben in ihrem Podcast alle zwei Wochen einen Einblick in die Psychologie von Beziehungen. «Gemischtes Hack» mit Felix Lobrecht (35) und Tommi Schmitt (35) steht in der Schweiz auf Platz 2 der meistgestreamten Podcasts. Auf Platz 3 folgt der Schweizer Podcast «Zivadiliring», in dem die Hostinnen und Autorinnen Yvonne Eisenring (37) und Gülsha Adilji (39) sowie die Journalistin und Kolumnistin Maja Zivadinovic (45). Auf den Plätzen 4 und 5 folgen die Podcasts «Hobbylos» und «Zeit Verbrechen».