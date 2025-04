1/8 Dieser kleine Fussabdruck sollte später grosse Spuren im Sägemehl hinterlassen. Foto: Screenshot Instagram/soniakaelin

Anlässlich ihres 40. Geburtstags im vergangenen März kündigte eine bekannte Schweizer Persönlichkeit zu Beginn des Jahres an, jede Woche für 40 Wochen ein Kinderfoto von sich auf Instagram zu posten. Den Anfang machte ein kleiner Fussabdruck. Kommst du mit diesen Tipps dahinter, um wen es sich handeln könnte?

Kindheit auf dem Bauernhof

Die Person, um die es geht, verbrachte ihre Kindheit mit ihren vier Geschwistern auf dem familieneigenen Bauernhof in Egg in der Schwyzer Gemeinde Einsiedeln. «Anpacken haben wir Kinder schon früh gelernt - und später durften wir fürs Lernen oder Musizieren jeweils freinehmen. Die Schulbildung war vor allem meiner Mutter immer sehr wichtig», erinnert sich die Schweizer Berühmtheit. Sie besuchte sechs Jahre lang die Stiftsschule im Kloster Einsiedeln und studierte später an der pädagogischen Hochschule in Luzern. Ausserdem spielt die gesuchte Berühmtheit leidenschaftlich gern Schwyzerörgeli und durfte mit ihrer Musikgruppe vor einigen Jahren anlässlich des Schweizer Nationalfeiertags für die Schweizer Botschaft in Moskau spielen.

Auch heute ist die Person noch eng mit der Natur und Tieren verbunden, wie man auf ihrem Instagram-Profil regelmässig sieht. Die Person ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Moderation im Fernsehen

Seit 2019 moderiert die Person eine beliebte Sendung im SRF, die immer donnerstags ausgestrahlt wird und mit Jassen zu tun hat. Na, schon eine Idee? Tipp: Es handelt sich um eine Frau.

Sie moderiert nicht nur Sendungen im Fernsehen, man kann sie auch für Firmen-Events oder Teamanlässe buchen. Die gesuchte Person ist ausserdem sehr sportlich und schreibt auf ihrer Website: «Seit Januar 2025 biete ich Fitness-Programme an, mit dem Ziel, auch in Ihnen die Lust nach Bewegung und Sport zu fördern und damit einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Gesundheit beizutragen.»

Karriere im Sägemehl

Ihr Vater war einst ein erfolgreicher Schwinger. In seine Fussstapfen trat sie aber erst im Alter von 16 Jahren. Sie hatte allerdings Talent – gepaart mit ihrer harten Arbeit zahlte sich das aus: Sie wurde in den Jahren 2012, 2015, 2016 und 2017 Schwingerkönigin. Im Jahr 2019 kündigte sie überraschend ihren Rücktritt an, zu dem sie verletzungsbedingt gezwungen war.

Wir suchen natürlich die ehemalige Schwingkönigin Sonia Kälin. Am 9. März feierte sie ihren 40. Geburtstag und erfreut seit Anfang des Jahres ihre Fans auf Instagram wöchentlich mit einem Kinderfoto. Das Bild mit der roten Schubkarre war das dritte Bild. Über ihre Kindheit auf dem Bauernhof sagt sie zu dem Foto: «Meine Kindheit war geprägt vom Kontakt mit der Natur und Tieren.»