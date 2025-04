Songs erraten mit Twist Quiz bringt «Sing meinen Song»-Stars ans Limit

In der neuen Staffel von «Sing meinen Song» interpretieren Dodo, Kings Elliot, Gotthard, & Co. die Songs ihrer Kolleginnen und Kollegen neu. Doch wie gut kennen sie ihre eigenen Lieder – und die der anderen – in einer ganz anderen Sprache?

Publiziert: 16:40 Uhr