Divertimento-Star Jonny Fischer (45) stieg 2019 bei Zenmove ein, ein Unternehmen, das ein Fitnesskonzept verfolgt, welches Bewegung mit Ruhephasen kombiniert. Der grosse Erfolg blieb – vielleicht auch wegen Corona und der damit verbundenen Einschränkungen in der Fitnesswelt – aus. Zu Beginn des Jahres ging Zenmove in Liquidation, wie «Inside Paradeplatz» berichtet.

Im Jahr 2020 gab Fischer «Business Schmiede Schweiz» ein längeres Zoom-Interview und schilderte, wie viel Zeit und Energie er in den Aufbau seines Unternehmen investiere. «Ich putze dauernd Klinken und bleibe dran, auch wenn ich abgewimmelt werden», sagt er. Sein Promi-Status helfe ihm als Geschäftsmann nicht, er sei sich für nichts zu schade und greife auch mal zu unkonventionellen Mitteln. «Wenn ich eine Nummer eines CEOs bekommen, dann nehme ich ihm ein Video auf und schicke es ungefragt via Whatsapp – das darf man eigentlich nicht!» Im Moment seien ihm aber alle Mittel recht.

Angeblich mehrere hunderttausend Franken Eigenkapital

Die ganze Arbeit und alle Bemühungen von Jonny Fischer halfen nichts – er schied nach nur drei Jahren 2022 bereits wieder aus dem Verwaltungsrat aus. Zurück blieb der Gründer von Zenmove und Ex-Mann von Schlangenfrau Nina Burri (47), Stefan Schwitter (41). Das geht aus den Daten von moneyhouse.ch hervor. Sein Fitnesskonzept wollte Schwitter ursprünglich in den USA verkaufen. Er scheiterte jedoch und versuchte sein Glück daher in der Schweiz, da hier «der ideale Ort» sei, wie er 2016 gegenüber Blick erklärte.

Wie viel Geld Fischer bei der Pleite in den Sand gesetzt hat, kann nur vermutet werden. Laut «Inside Paradeplatz» sollen die Betreiber immer mehr Kapital in die Firma gepumpt haben sollen. Ursprünglich hätten sie mit 20'000 Franken Investment starten wollen, die schnell zu 100'000 Franken eigenen Mitteln geworden seien. Im März 2020 seien weitere 100'000 Franken nachgeschossen. worden – doch das reichte immer noch nicht. Wenige Monate später, im Sommer 2020, hätten die Besitzer das Eigenkapital nochmal verdoppelt, auf 400'000 Franken. Über die Höhe der Anteile von Jonny Fischer an Zenmove und dem eingebrachten Eigenkapital ist nichts bekannt.





Divertimento machen Schluss

Jonny Fischer will sich auf Anfrage von Blick nicht äussern. Sein Fokus wird derzeit allerdings auch nicht auf einem sich in Liquidation befindenden Unternehmen liegen, sondern auf Divertimento. Das erfolgreiche Komiker-Duo Jonny Fischer und Manu Burkart (47) startet nämlich am Dienstag seit 12 Uhr den Vorverkauf ihres dritten Tour-Jahres des «The Bucket List»-Programms.

Im September 2023 verkündete das Duo, sich von ihrem gemeinsamen Projekt Cabaret Divertimento verabschieden zu wollen und noch eine letzte Tour zu spielen. Wie lange die gehen werde, sei allerdings noch nicht restlos geklärt. Zur Erinnerung: mit ihrem letzten Programm «Sabbatical» waren sie sechs Jahre lang unterwegs und füllten Hallen und Säle in der ganzen Schweiz, bespassten dabei über 400'000 Personen. Die Aussicht, Divertimento bei ihrem letzten gemeinsamen Bühnenprogramm noch einmal sehen zu können, dürfte die Ticketnachfrage noch weiter in die Höhe schiessen lassen, als sonst schon.

