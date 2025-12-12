Der Basler Filmproduzent und sechsfache Oscar-Gewinner ist mit 98 Jahren gestorben. In seiner langjährigen Karriere konnte er mehrere grosse Erfolge in Hollywood feiern.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
