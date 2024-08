Der Schweizer DJ und Produzent Gil Glaze blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die ihn von Clubs in der Schweiz bis zu Auftritten am Ultra Music Festival und Tomorrowland Winter geführt hat. Im Interview mit Blick gewährt er Einblicke in seinen Werdegang.

Viele träumen von der grossen Karriere als DJ, Gil Glaze (30) aus Zürich ist bereits auf dem besten Weg nach ganz oben. Aktuell ist der Musiker mit der niederländischen DJ-Grösse Afrojack (36) auf Tournee und trat bereits an den weltweit bekannten Ultra Music Festival und Tomorrowland Winter auf. «Ich glaube noch immer nicht, dass es real ist», sagt Glaze im Interview mit Blick.

Glazes Karriere begann vor rund 15 Jahren in Schweizer Clubs. Damals war er DJ und machte Werbung für verschiedene Partys. 2012 zog er nach New York, um Musikproduktion und Musikbusiness zu studieren. Glaze: «Als ich nach vier Jahren mit einem grösseren Lebenslauf aus den USA zurückkam, begann meine Karriere, Fahrt aufzunehmen.»

Mit Positivität hoch hinaus

«Ich habe das Gefühl, dass genau dann, wenn ich an meiner Karriere zweifle, etwas Gutes passiert», sagt der DJ rückblickend. So auch im vergangenen Jahr, als Afrojack ihn als Mentor unter seine Fittiche und bei seinem Label Wall unter Vertrag nahm. Der niederländische DJ erkannte genau, was an Glazes Musik noch fehlte und zu verbessern war. «Ich hätte es mir bis dahin nicht einmal erträumen können, dass eine Zusammenarbeit mit ihm möglich wäre», fügt Glaze an.

Trotz der bisherigen Erfolge sieht sich Glaze weiterhin als Newcomer. Der Markt ist heiss umkämpft: «Es war und wird immer eine sehr wettbewerbsintensive Branche sein, da sich die Musik ständig verändert und immer neue DJs aufkommen», sagt er. Sein Erfolgsrezept: Positivität und Freundlichkeit in einer Branche voller «Diven», «negativen Charakteren» und Konkurrenzdenken.

Obwohl er seinen Traum lebt, sei der Job auch mental herausfordernd. So sieht sein Alltag sehr unterschiedlich aus: von wochenlang «mit wenig Schlaf auf Tour» über «Nächte im Studio, um an Musik zu arbeiten» bis zu «ohne konkrete Pläne» im Bett liegen. Auch Ablehnung und verpasste Momente mit Freunden gehören dazu.

Glaze will es in der Schweiz schaffen

Mit seinem Schaffen will er die Schweiz in der Szene der elektronischen Musik bekannter machen. «Unser Land hat genauso viel Kreativität im Musikbereich wie die Niederlande und Schweden», meint er. Deswegen hoffe er, auch hierzulande viele Fans zu gewinnen. «Es ist zwar schön, international erfolgreich zu sein, aber ich konzentriere mich noch immer darauf, es in meinem eigenen Land zu schaffen.» Deshalb hat Glaze für die Zukunft hierzulande konkrete Ziele: Er möchte auf der Bühne der Swiss Music Awards stehen, nominiert werden und ein weiteres Mal beim Energy Air auftreten.

