1/7 Der Bündner Schlagerstar Marianne Cathomen ist zweifache Mutter, zweifach geschieden und bereit für ein neues Liebesabenteuer. Foto: Nastia Ciego (PD)

Auf einen Blick Marianne Cathomen wirkt jünger und geniesst ihr Leben als Single

Schönheitsrezept: Flirts, gesunde Ernährung und positives Denken

Biologisches Alter laut Blutanalyse: 37 Jahre. Tatsächliches Alter: 58 Jahre Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Wer die Schlagersängerin Marianne Cathomen (58) live sieht, hat schnell den Eindruck, dass sie in einen Jungbrunnen gefallen ist. «Leute sagen mir oft, sie hätten mich um Jahrzehnte jünger geschätzt, was mich sehr freut», sagt sie zu Blick.

Sie werde oft nach ihrem Schönheitsgeheimnis gefragt. «Mein Favorit ist Microneedling, das gibt eine wunderschöne, glatte Haut. Ein wenig Laser ab und zu, und natürlich schütze ich mein Gesicht vor der Sonne. Zudem habe ich schöne Dates, achte auf gesunde Ernährung und positives Denken», sagt die Siegerin des internationalen Grand Prix der Volksmusik 2001 in Wien.

Sie hat die beste Zeit ihres Lebens

Sie lebe und geniesse jeden Tag neu, bewusst, mit viel Offenheit und Neugierde. «Ich mache Musik, die sehr gut ankommt, habe einen neuen Job in einer Umbaufirma im High-End-Bereich, und ich lerne die spannendsten Männer kennen. Ich habe die beste Zeit meines Lebens», sagt sie glücklich strahlend.

Ihre Kinder Carina (28) und Nico (31) hätten sich super entwickelt, die Beziehung zu ihnen sei sehr eng. «Ich hatte harte Zeiten, als sie klein waren. Vollzeitkarriere und alleinerziehend. Schlaflose Nächte, Migräne, Untergewicht und permanenter Stress haben da sehr an mir gezehrt», so Cathomen rückblickend.

Seit ihrer Scheidung von Ex-Fifa-Medienchef Markus Siegler (66) im Oktober 2020 ist sie Single. «Ich bin keine Klosterschülerin», sagt sie lachend und schwärmt von Männern, die sie auf Social Media ansprechen, im Ausgang oder nach ihren Auftritten. «Noch nie war das Alter ein Thema. Ich treffe mich einfach mit tollen Typen jeden Alters.»

Ihr biologisches Alter ist 37

Bei einem Mann sei es ihr wichtig, dass er einen anständigen und respektvollen Umgang pflege. «Dann lasse ich mich auch gerne erobern. Ich muss in meinem Alltag oft stark sein. Deshalb liebe ich es bei einem Mann, wenn er Stärke und Männlichkeit besitzt und ich ganz Frau und sinnlich sein darf.»

Dass man sie die letzten Jahre mit keinem in der Öffentlichkeit sah, sei kein Zufall, wie sie sagt. «In der Schweiz kennt man mich, das macht es nicht einfach, zudem möchte ich auch mein Gegenüber schützen. Deshalb finden nach ein paar Dates weitere Kennenlerntreffen ausserhalb der Stadt oder sogar im Ausland statt. Ich finde es perfekt so», sagt Cathomen.

Sie sei nach wie vor Single «und von schönen Gefühlen begleitet».«Verliebt bin ich immer und in alles und jeden, vor allem aber in mein junges Leben», sagt sie mit einem Lachen und erklärt: «Ich habe durch eine Blutanalyse mein biologisches Alter errechnen lassen. Dies ist wichtig, um zu erkennen, ob und was eventuell gesundheitlich fehlt. Mein Alter ist 37. Genauso fühle ich mich.»