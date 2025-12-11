Der Schlagersänger Jonny Hill (85) trauert um seine Frau Helga, die nach 62 gemeinsamen Jahren verstorben ist. In einer emotionalen Videobotschaft auf Facebook teilt er seinen Schmerz und erinnert an ihre tiefe Verbundenheit.

Der in Amlikon-Bissegg TG wohnhafte Schlagersänger Jonny Hill (85) wendet sich auf Facebook mit einer traurigen Videobotschaft an seine Fans. Erst beginnt er mit besinnlichen Wünschen zur Weihnachtszeit, dann erklärt er seine längere Abwesenheit. «Ich habe mich in den letzten Wochen hier selten gemeldet, weil ich Ende Oktober meine geliebte Frau Helga nach 62 Jahren – gemeinsamen Jahren – gehen lassen musste. Sie war mein Herz, mein Zuhause, meine Liebe – nun ist sie bei den Engeln».

Er sei dankbar für jeden einzelnen Tag, den er mit ihr verbringen durfte. 1964 hatten sich der gebürtige Österreicher und seine grosse Liebe das Jawort gegeben, feierten noch im vergangenen Jahr ihre diamantene Hochzeit. Gross nach Feiern wird es ihm beim kommenden Weihnachtsfest nicht sein. «Auch wenn dieses Weihnachtsfest für mich kein fröhliches sein wird, so weiss ich doch, dass meine Frau Helga für mich und für alle, die sie kannten und liebten, als hellster Stern am Himmel weiter leuchtet – nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern für immer», so Hill weiter.

«Ich hab den liebsten Mann auf der Welt»

Im Sommer besuchte die «Schweizer Illustrierte» Jonny Hill und seine Frau im Thurgau. «Sie ist die Liebe meines Lebens!», meinte der «Ruf Teddybär Eins-Vier»-Interpret damals und fügte an: «Eine Affäre hatte ich nie.» In jenem Sommer hatte Helga bereits 16 Rückenoperationen hinter sich, Ehemann Feri Gillming, so der Taufname Hills, half ihr im Alltag so gut es ging – beispielsweise beim Socken- und Schuheanziehen. «Ich hab den liebsten Mann auf der Welt», sagte Helga damals über den Mann, mit dem sie schlussendlich über 60 Jahre lang durchs Leben gehen würde.