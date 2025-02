1/5 Michael Elsener gilt als eine der lustigsten Personen der Schweiz. Foto: Keystone

Auf einen Blick Russell Howard tritt in Zürich auf, Michael Elsener als Supporting Act

Elsener wird Howard in Paris, Zürich und München unterstützen

Auftritt findet am 23. Februar in der Halle 622 statt

Silja Anders Redaktorin People

Der britische Comedian Russell Howard (44) befindet sich derzeit auf grosser Europa-Tournee und macht am 23. Februar auch in der Halle 622 in Zürich Halt.

Um einen würdigen Supporting Act hat sich der Brite auch schon gekümmert: Michael Elsener (39) wird Russell Howard an drei Daten in drei Städten – Paris, Zürich und München – unterstützen und sein eigenes kleines Kurzprogramm vortragen. Und zwar nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch.

Als Opening Act wird Elsener vor dem Hauptact Howard auf die Bühne treten und dem Publikum einheizen, damit das Zwerchfell schon warmgelacht ist, wenn der in Bath geborene Russell Howard seinen Auftritt startet.

Elsener freut sich über die Ehre, seinen britischen Kollegen in Zürich, München und Paris unterstützen zu dürfen. Da Michael Elsener sich bisher noch im Ausland befindet, steht eine Reaktion auf die Blick-Anfrage, wie es zu dem Engagement kam, noch aus.