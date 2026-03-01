Nach sieben Jahren beendet Renata Angehrn den Swiss Men’s Award. Am 2. Mai wird zum letzten Mal ein Mister Right gekürt – ein emotionaler Abschied für die Gründerin.

«Es tut mir mega weh», sagt Renata Angehrn (69) unter Tränen. Doch sie hat sich entschieden, dem Swiss Men’s Award ein Ende zu setzen. Nur noch einmal wird am 2. Mai der Mister Right gekürt. Nach sieben Jahren, unzähligen Tränen, Umarmungen und Standing Ovations weiss sie: «Die sechste Staffel wird meine letzte sein.» Der Satz kommt ihr schwer über die Lippen.

Bei ihrem Wettbewerb ging es nicht um Äusserlichkeit, Kraft oder Muskeln, wie das bei den klassischen Mister-Schweiz-Wahlen von 1994 bis 2012 der Fall war. Angehrn schuf eine Plattform für den Mann mit einer Botschaft, Schönheit mit Inhalt. «Ich habe rund 120 Männer mit meinem Team begleitet», sagt sie gegenüber Blick.

Tränen und Triumphe

«Wir sind durch Zweifel, Schweiss, viele Tränen und Triumphe gegangen. Ich habe sie gefordert, gepusht, aufgefangen. Ich wollte, dass sie an sich glauben und den inneren Schweinehund überwinden.» Es seien in den Jahren echte Freundschaften entstanden. «Wir haben gelacht, gestritten, uns versöhnt. Wir sind zusammengewachsen.»

Doch sie habe gemerkt: Jetzt reicht es. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. «Ich habe kurz gedacht, mein ‹Baby› an meine Kinder weiterzugeben. Doch ganz ehrlich, ich könnte mich nie ganz raushalten. Würde mich ärgern, wenn etwas nicht läuft, wie ich es mir vorstelle. Das möchte ich niemandem antun, am wenigsten mir selbst.»

Persönliche und wirtschaftliche Gründe

Im November wird Renata Angehrn 70 Jahre alt. «Und ich spüre: Ich möchte kürzertreten. Ich bleibe bei einzelnen Events involviert, wie der Zürich Fashion Week. Aber bewusst möchte ich keinen mehr allein tragen.» Das Mister-Aus hat auch wirtschaftliche Gründe. «Die Finanzierung wird immer schwieriger», sagt sie.

«Früher zahlte eine Location 5000 Franken für einen Abend mit den Kandidaten. Heute zahlt man, um überhaupt reingehen zu dürfen. Ich bin dankbar für all die Sponsoren – aber finanziell hat es nie gereicht.» Der Swiss Men’s Award sei nie ein Business gewesen. «Ich habe es gemacht, weil es sich im Herzen richtig anfühlte. Vielen Kandidaten habe ich Türen geöffnet», sagt sie. «Ich habe ihnen gezeigt, was in ihnen steckt, Mut gemacht, etwas zu wagen – oder einfach das Selbstwertgefühl gegeben, das sie gebraucht haben.» Für sie seien die Finalabende immer extrem emotional gewesen. «Wenn ich die Männer auf der Bühne sah und mich erinnerte, wie sie beim Casting waren, hat mich das jedes Mal tief berührt. Alle bleiben Teil meiner Familie.»

Am 2. Mai wird es für Renata Angehrn zum letzten Mal mit vielen Tränen heissen: «Der Sieger des Swiss Men’s Award ist …»