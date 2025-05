1/5 Viktor Giacobbo tritt als Verwaltungspräsident des Casino-Theaters Winterthur zurück. Foto: Mario Heller

Darum gehts Viktor Giacobbo tritt als Verwaltungsratspräsident des Casino-Theaters Winterthur ab

Giacobbo bleibt als künstlerischer Beirat dem Haus verbunden

2002 wurde das Theater aufgebaut, 2000 stimmte Winterthur dem Verkauf zu

Gründer Viktor Giacobbo (73) tritt als Verwaltungsratspräsident des Casino-Theaters Winterthur ab. Sein Weggefährte Patrick Frey (76) verlässt den Verwaltungsrat der Casino Immobilien AG.

Der Entschluss sei über längere Zeit gereift, lässt sich Giacobbo in einer Mitteilung vom Montag zitieren. Er bleibe dem Haus aber als künstlerischer Beirat verbunden.

Giacobbo und Frey waren schon beim Aufbau des Theaters, das sich mit Comedy-Formaten einen Namen machte, im Jahr 2002 dabei. Zwei Jahre zuvor legitimierte das Winterthurer Stimmvolk an der Urne den Verkauf des Casinos an die Künstlergruppe. An der Generalversammlung am 15. Juni treten Giacobbo und Frey ab.

An der Versammlung soll Beat Schwab als Präsident der Casino Theater AG gewählt werden. Er war bisher Präsident der Casino Immobilien AG. Als seine Nachfolgerin steht Bettina Stefanini bereit. Zudem tritt Jane Wakefield als Vizepräsidentin der Theater AG an. Sie ist bereits Verwaltungsrätin.