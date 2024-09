Gestern Sonntagabend meldete sich Stefan Büsser mit «Late Night Switzerland» aus der Sommerpause zurück. Mit der Quote zeigt sich SRF zufrieden.

So viele Menschen schalteten bei Stefan Büsser ein

So viele Menschen schalteten bei Stefan Büsser ein

Quote der Staffelpremiere von «Late Night Switzerland»

Kurz zusammengefasst Erste Folge von «Late Night Switzerland» nach Sommerpause gestartet

Moderator Büsser wünschte sich für höhere Zuschauerquote schlechtes Wetter

197'000 Zuschauer und 20,7 Prozent Marktanteil bei der Premiere Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Galli Redaktor People

Nach der gestrigen Staffelpremiere von «Late Night Switzerland» ist nun die TV-Zuschauerquote bekannt: Durchschnittlich 197'000 Personen schauten sich die erste Sendung nach der Sommerpause an, was einem Marktanteil von 20,7 Prozent entspricht. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen. Das ist zwar kein berauschender Start, aber doch ein sehr solider Wert.

«Betrachtet man nur die Nutzung live und zeitversetzt bis 2 Uhr am Folgetag, erreicht die gestrige Folge mehr Zuschauende und einen höheren Marktanteil als die Folgen der ersten Staffel im Durchschnitt» schreibt SRF. «Im Vergleich zur ersten Folge von Staffel 1 im Februar liegen die durchschnittliche Anzahl der Zuschauenden und der Marktanteil der gestrigen ersten Folge etwas tiefer.»

Petrus lieferte nicht wirklich

Sicher gelohnt hat sich die Verschiebung des ursprünglich für den 8. September angedachten Staffelstarts auf den Termin eine Woche später. Grund dafür war das gleichzeitig stattfindende Spiel der Schweizer Nati gegen Spanien. Moderator Stefan Büsser (39) hatte sich für gestrigen Abend im Hinblick auf die Zuschauerquote schlechtes Wetter gewünscht. «Wettermässig kommt es jedenfalls gut. Ich habe bei Petrus Regen bestellt», sagte er gegenüber Blick.

Stefan Büsser, Gastgeber der SRF-Comedyshow «Late Night Switzerland». Foto: Philippe Rossier 1/10

Petrus kam seinem Wunsch zwar nicht präzis nach. Aber die saisonal vergleichsweise tiefen Temperaturen lockten sicher mehr Zuschauende vor den Bildschirm, als dies an einem spätsommerlichen September-Sonntagabend der Fall gewesen wäre.

Zum Auftakt der zweiten Staffel sagt SRF-Comedy-Chef Tom Schmidlin: «Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt – hinsichtlich Inhalt und Publikumszuspruch. Das Kaufleuten war ausverkauft und die Stimmung vor Ort grossartig. Ständeratspräsidentin Eva Herzog war ein vorzüglicher Gast für die erste Sendung, eine gute Mischung aus Relevanz und Humor. Es fühlt sich gut an, den Sonntagabend wieder in Goldblau zu sehen.»



Die zweite Folge von «Late Night Switzerland» folgt am nächsten Sonntag, 22. September. Zu Gast sind Mona Vetsch (49) und Tom Gisler (49), die gerade mit ihrem Bühnenprogramm «Im mittleren Alter» auf Tour sind.