Am Wochenende fand in Oslo die erste Pre-Party zum Eurovision Song Contest statt. Mit dabei war unsere Schweizer Vertretung Zoë Më, die erstmals ihren Beitag «Voyage» live vor Publikum sang.

Zoë Më reiste am Wochenende nach Norwegen, um an der ersten ESC-Pre-Party in Oslo teilzunehmen.

Nur sie ganz allein im schwarzen Kleid: Die Schweizer ESC-Vertreterin Zoë Më (24) stand am Samstag in Oslo an der Pre-Party zum Song Contest auf der Bühne und gab erstmals ihren Beitrag «Voyage» live zum Besten. Um kurz vor 22.30 Uhr hörten die Zuschauer Zoës Stimme bei minimaler Beleuchtung und ohne Klimbim. Für die Schweizerin ein magischer Moment: «Ich war total im Moment und konnte es richtig geniessen. Ich habe mich sehr frei und richtig gut gefühlt auf der Bühne», sagt sie zu Blick.

Das ganze Publikum habe geleuchtet, weil alle die Handys gezückt hätten. «Das Publikum hat den ganzen Song auf Französisch mitgesungen, es war sehr berührend». Nach ihrer Performance habe sie viel positives Feedback erhalten und sogar Freundschaftsbändchen, auf denen «Voyage» steht, wurden verteilt.

Schweizer Schoggi für die Konkurrenz

Das Wochenende in Oslo stand ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Viele Länder waren vertreten, mit einigen hat sich Zoë Më bereits angefreundet. Als kleinen Gruss aus der Schweiz hat die Sängerin den Acts Schokolade mitgebracht. Kyle Alessandro (19), der für Norwegen singen wird in Basel, gab den abwesenden ESC Acts auf dem gemeinsamen Instagram Chat gleich einen Tipp: Schweizer Schoggi sei die Beste, die müsse man einfach probiert haben. «Ich glaube, unsere Schokolade wird ein Renner in Basel», so Zoë.

Die Zeit mit der ESC-Community hat Zoë Më in vollen Zügen genossen. Und sie hat erstmals einige ihrer Konkurrenten kennengelernt. «Es sind aber viel mehr Freunde als Konkurrenten», sagt sie. Die Atmosphäre sei sehr herzlich gewesen. Norwegen, Island, Irland und Albanien waren unter anderem vor Ort, «alle sind sehr, sehr lieb gewesen».

In einem Interview am Eröffnungsapero verriet Zoë auch, wer ihr aktueller Favorit für das grosse Finale in Basel ist: Italien mit Lucio Corsi (31). Für die Schweizerin gings am Sonntag direkt wieder in den Flieger, auf sie wartet ein straffer Terminplan. «Es kommt ganz viel auf mich zu und ich bin eigentlich durchgetaktet, bis der ESC im Mai dann da ist.»