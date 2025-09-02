DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People Schweiz
Plötzlich blond: Christina Hänni zeigt ihre neuen Haare
Plötzlich blond
Christina Hänni zeigt ihre neuen Haare
Christina Hänni hat eine kleine Typveränderung hinter sich – denn statt ihren braunen Haaren ist sie jetzt blond, wie sie auf Instagram zeigt.
Publiziert: 18:13 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
People Schweiz
4:45
Frisch eingezogen
Comedian Milan Milanski zeigt seine neue Wohnung
1:12
Es begann mit DSDS-Sieg
Beatrice Eglis Weg zur Schlagerkönigin
10:53
S.I. Talk
Nadja Sieger über ihre Rolle
«Nadeschkin hat viel weniger Probleme»
0:20
SRF-Sendung «10 vor 10»
Hier moderiert Eva Wannenmacher die erste Sendung
0:37
«Ich wusste es»
So reagieren Moser und Schelker auf die Blick-Schlagzeile
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen