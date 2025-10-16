Im Herbst 2023 trennten sich Philipp Plein und Lucia Bartoli. Seit Sommer 2024 wird der Streit um die Kinder immer heftiger. Ein Gericht in Lugano hat dem Designer die alleinige Obhut für die Kinder zugesprochen. Nun droht die Schlammschlacht zu eskalieren.

Nachdem sich Philipp Plein (47) und seine Freundin Lucia Bartoli (32) im Herbst 2023 nach fünf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern trennten, klang zuerst alles nach einem einvernehmlichen und vor allem friedlichen Ende einer Liebe. Der Modedesigner postete auf Instagram ein Video mit den schönsten Momenten ihrer Liebe und schrieb dazu versöhnliche Zeilen. Sie würden zwar als Paar nicht mehr funktionieren, aber: «Lucia und ich haben beschlossen, unsere Beziehung als beste Freunde und als die besten Eltern, die wir für unsere Kinder sein können, fortzusetzen. Wir lieben uns immer noch und respektieren einander wie am ersten Tag unserer Beziehung.»

Von der gepriesenen Liebe ist ein Jahr nach dem Post nichts mehr geblieben. Nun bekriegt sich das einstige Liebespaar in den sozialen Medien und vor Gericht in Lugano. Auch das Jugendamt, beziehungsweise die Vormundschaftsbehörde, ist involviert. Vonseiten Lucia Bartoli kommen seit Oktober 2025 schmerzliche Hilferufe via Instagram. «Bitte lass mich meine Babys sehen. Lass sie bei ihrer Mutter sein, bitte, Philipp», fleht sie. Der Grund, warum Bartoli ihre Kinder Rocket (3,5) und Rouge (2) nicht mehr sehen darf, ist der Entscheid des Schweizer Gerichts, das entschieden hat, das alleinige Sorgerecht Philipp Plein zuzusprechen.

Philipp Plein wirft seiner Ex Kindswohlgefährdung vor

Lucia Bartoli kann dieses Urteil nicht verstehen. «Ich habe nichts getan, ausser, meine Kinder zu lieben, für sie zu sorgen. Sie stehen für mich an erster Stelle. Ich bin eine gute Mutter für unsere Kinder. Sie brauchen mich», schreibt sie auf Instagram. Das sieht Philipp Plein anders. «Ja, die Mutter ist der wichtigste Mensch im Leben eines Kindes. Aber wenn die Mutter Schmerz verursacht, statt Schutz zu geben, ist das kein Muttersein mehr», schreibt der Modedesigner auf Instagram. Er geht noch weiter und wirft seiner Ex Kindswohlgefährdung vor.

Der Streit um die Kinder sei eskaliert, als Philipp Plein wieder mit seiner Ex-Freundin Andrea Sasu (35) zusammenkam und ein weiterer Sohn (Hurrikane, 1) auf die Welt kam. «Da hat sich bei Lucia ein Schalter umgelegt», sagt Plein im Interview mit RTL. Ab diesem Zeitpunkt sei das freundschaftliche Miteinander verschwunden und im November 2024 beantragte seine Ex sogar das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder, wogegen er in der Schweiz klagte. Gutachter und Psychologen wurden zugezogen und das Amtsgericht in Lugano sprach schliesslich dem Vater Philipp Plein das alleinige Sorgerecht zu. Das, obwohl er nur das geteilte wollte.

«Es geht nicht um Geld!»

Was genau die Gerichtsgutachten über Lucia Bartoli verraten, will Philipp Plein nicht im Detail erläutern. Nur so viel: «Die Kinder sind bei ihrer Mutter psychisch in einer sehr instabilen Situation», sagt er im RTL-Interview. Er wisse, dass die Kinder eine Mutter brauchen, sagt er. «Darum tun sie mir auch so leid.» Trotz dieser Worte ist ein Ende des Streits nicht absehbar. Lucia Bartoli gibt sich kämpferisch: «Nichts und niemand kann mich von meinen Babys trennen!»

Um Geld gehe es in dieser Sache nicht, stellt Philipp Plein in einem Statement klar. Von seiner Ex sei er vor allem enttäuscht, auch wenn er sie – vor allem, wenn er an die Vergangenheit denke – immer noch liebe. Aber wenn es um das Sorgerecht für seine zwei Kinder geht, zeigt er keine Gnade. Ein Schweizer Richter soll nun entschieden haben, dass Lucia Bartoli die Kinder nur noch einmal pro Woche und unter Aufsicht sehen darf.



