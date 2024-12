An Weihnachten tritt Philipp Fankhauser im Zauberwald auf der Lenzerheide auf. Mit Blick spricht er über Last-Minute-Geschenke, seine überstandene Krankheit und die Generation Z.

Berner Bluessänger überstand lebensbedrohliche Erkrankung

Für den Schweizer Bluessänger Philipp Fankhauser (60) ist die Weihnachtszeit eine besondere. Er verbringt sie im Kreise seiner Band – «meine zweite Familie», wie er sie nennt. «Wir haben eine Tradition, dass wir uns jeweils vor Weihnachten bei mir zu Hause zum gemeinsamen Kochen treffen», erzählt er im Gespräch mit Blick.

Zwei Bandmitglieder würden sich jeweils ums Essen kümmern. «Dieses Jahr sind es Gitarrist Flo Bauer und Saxofonist Daniel Durrer.» Und wie verbringt der Sänger Heiligabend? «Mit meinem Mops Trevor. Wir machen uns zusammen einen gemütlichen Abend.» Fankhauser habe zwar zwei Brüder, «sie verbringen das Fest aber mit ihren Familien».

Gibt es trotzdem eine Bescherung für den Berner? «Wir haben es aufgegeben mit den Geschenken. Früher bin ich an Heiligabend um 15.50 Uhr noch in einen Laden gerannt.» Fankhauser macht anderen zwar sehr gerne eine Freude, er selber werde aber nicht so gerne beschenkt.

Auftritt in Schneelandschaft

Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) tritt der Sänger im Zauberwald auf der Lenzerheide auf. Dort wird Fankhauser auch seinen Weihnachtssong «Well Hear, It's Christmas» von 2006 performen. «Ich hatte damals das Gefühl, ich kann damit Wham! und ihren Hit ‹Last Christmas› ablösen. Kommt sicher noch», scherzt er.

Auf den Auftritt im Zauberwald freut sich Fankhauser sehr. «Ich hoffe, dass es Schneemengen gibt, das wäre wunderschön», sagt der Berner und fügt an: «Wenn der Schnee knirscht, fühlt man sich jung und wird wieder zum Kind.»

Schwere Krankheit bremste ihn aus

Apropos jung fühlen: Fankhauser hat zu diesem Thema seine ganz eigene Geschichte. Vor einem Jahr wurde beim Bluessänger Philipp Fankhauser eine lebensbedrohliche Erkrankung des Knochenmarks festgestellt. «Es gab ein paar Monate, in denen ich froh war, dass ich vom Schlafzimmer in die Küche laufen konnte», schildert der Sänger die schwierige Zeit.

Der Berner musste sich einer langwierigen Behandlung unterziehen. Am 25. Juli 2023 – «mein zweiter Geburtstag» – startete der Sänger seine Stammzellentransplantation. «Ich habe jetzt zwei DNAs. Meine und die DNA von meinem Spender.» Es sei «ein junger Mann», wie er erzählt. Was spannend ist: «Ich habe seit der Transplantation auch eine neue Blutgruppe. Vorher war sie 0 positiv, jetzt ist sie A positiv.»

Auf die Frage, ob er sich seit der Transplantation jünger fühle, antwortet Fankhauser verhalten: «Ich glaube schon. Ich bin kein junges Reh, aber ich kann wieder zweieinhalb Stunden Show machen, ohne mich zu setzen.» Und: «Ich habe weniger graue Haare, hat mein Coiffeur gesagt», witzelt er.

Gen Z macht ihm Sorgen

Dieses Jahr feierte Fankhauser seinen 60. Geburtstag. Der Sänger hat also bereits verschiedene Lebensabschnitte miterlebt. Die junge Generation, die sogenannte Gen Z (Jahrgang 1995 bis 2010), bringt ihn zum Grübeln. «Ich rufe relativ viel gegen sie aus. Jede Generation ruft gegen die nächste aus.»

Was die Gen Z lernen müsse, ist, dass nicht alles selbstverständlich sei. «Auch die jungen Leute müssen krampfen – sonst geht es bergab», sagt Fankhauser und fügt an: «Warum spült man in der Schweiz mit Trinkwasser das WC? Warum haben wir die besten Sanitäranlagen der Welt? Weil wir die letzten 60 Jahre Gas gegeben haben.»

Gas geben wird 2025 auch Philipp Fankhauser. Nächstes Jahr im März veröffentlicht der Berner sein neues Album «Ain't That Something». Mit der neuen Platte im Gepäck geht der Bluessänger ab dem 7. März 2025 auf die neue «Something»-Tour.