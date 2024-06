Neben vielen Männern kann Patti Basler als einzige Frau bei den diesjährigen Swiss Comedy Awards auf den Publikumspreis hoffen. Das will sie als Argument fürs Voting nutzen.

1/6 Patty Basler ist für einen Swiss Comedy Award nominiert.

Michel Imhof Teamlead People

Freude bei Patti Basler (48): Die Aargauer Kabarettistin ist für einen Swiss Comedy Award nominiert. Mit ihrem Bühnenpartner Philippe Kuhn (48) ist sie mit dem Programm «L"cke» in der Kategorie «Ensemble» nominiert. Und kann damit auch auf den Publikumspreis hoffen – als einzige Frau.

«Ich fühle mich wie die Bachelorette», sagt Patti Basler zu Blick. «Ich finde das geil, schliesslich bin ich altersheterosexuell und fühle mich wohl in dieser Männerrunde.» Aus Comedyshows kenne sie das Gefühl bestens, die einzige Frau zu sein. Neben Basler und Kuhn stehen Michael Elsener (38), Dominic Deville (49), Claudio Zuccolini (53), das Chaostheather Oropax und Riklin & Schaub für den Publikumspreis zur Auswahl.

Zwei weitere Frauen für Swiss Comedy Award nominiert

Vor einem Jahr kritisierte Basler mit anderen Kolleginnen die Untervertretung von Frauen in SRF-Comedysendungen. «Frauen sind ‹ein Versprechen für die Zukunft›, sie müssen sich nur noch etwas gedulden», schrieben sie damals in einem offenen Brief.

Beim diesjährigen Swiss Comedy Award vom 7. September 2024 sind neben Basler zwei weitere Frauen nominiert: Anaïs Decasper (31) und Julia Steiner (24) können auf eine Auszeichnung hoffen, Decasper in der Kategorie «Online», Steiner als «SRF 3 Best Talent Comedy». Allerdings stehen beide mit der Nominierung in ihren Kategorien nicht für den Publikumspreis zur Auswahl.

Alleinstellungsmerkmal Frau

Dass sie nun hervorhebt, als einzige Frau für den Publikumspreis beim Swiss Comedy Award nominiert zu sein, sei aber nicht hauptsächlich als Kritik zu verstehen, sondern als ihr Alleinstellungsmerkmal fürs Voting. «Die anderen sind ja schon viel länger im Geschäft als ich und auch viel besser», meint Basler. Und fügt an: «Meine einzigen herausragenden Argumente trage ich in Körbchengrösse Doppel-D.»