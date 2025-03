Diese Singles sind bei «Jung, wild & sexy» dabei

1/14 Diese 11 jungen Schweizer sind Teil der neuen Staffel. Foto: Filip Stropek

Darum gehts Neue Staffel «Jung, wild & sexy – Refilled» ab 24. März

Sechs Kandidaten kennt man schon, fünf Neue sind dabei

Fynn Müller People-Redaktor

Es wird wieder gefeiert! Die sechste Staffel von «Jung, wild & sexy: Refilled» startet Ende März und verspricht heisse Flirts, hitzige Auseinandersetzungen und jede Menge Party. Elf junge Schweizerinnen und Schweizer stürzen sich in Split, dem berühmten kroatischen Party-Hotspot, ins Abenteuer ihres Lebens. Neben sechs bereits bekannten Gesichtern, gibts auch fünf Neulinge.

Isabelle (20, Weinfelden TG)

Viermal war die Barkeeperin aus dem Thurgau, die ihr Geld auch mit Trading verdient, bereits dabei. Ob sie in Kroatien den Richtigen findet? Ihre Ansprüche sind hoch: Gross, muskulös, tätowiert und erfolgreich sollte ihr Traummann sein.

Luca (23, Riederalp VS)

Ein weiteres «Jung, wild & sexy: Refilled»-Urgestein. Auch der Greenkeeper aus dem Wallis hat schon drei Staffeln hinter sich. Ausserdem hat man Luca dieses Jahr bei «Adieu Heimat» gesehen. Schnelle Nummern sind nicht so sein Ding, stattdessen steht er auf Romantik und echte Gefühle. In Kroatien wirft Hobbymusiker ein Auge auf Anastasia.

Naomi (20, Luzern)

Die temperamentvolle Latina sorgt für Drama. Sie ist laut, leidenschaftlich und lässt sich nichts gefallen. Besonders Neuzugang Noa bekommt das zu spüren. Doch wer ihr gefällt, hat bei der Kioskverkäuferin gute Chancen.

Lorena (22, Luzern)

Die Kinderbetreuerin war mal die beste Freundin von Naomi. Doch in der letzten Staffel sind sich die beiden ziemlich in die Haare gekommen. Wie es mit der Freundschaft in Kroatien wohl weitergeht? Drama ist vorprogrammiert.

Jules (20, Gossau ZH)

Der Zürcher steht auf Männer. Seine warmherzige und charmante Art kommt auch auf Tiktok gut an. Mit über 30'000 Followern ist er der Social-Media-Star der Gruppe. In Kroatien begegnet Jules einem Spanier und tut etwas, das niemand von ihm erwartet hätte.

Luca «Biggie» (21, Wichtrach BE)

Der Bauarbeiter aus Bern wurde in der Vergangenheit von Frauen oft in die Friendzone gesteckt. In Split will er das ändern und endlich sein Glück versuchen. Gelingt ihm der Durchbruch?

Noa (22, Flawil SG)

Noa ist der erste von fünf Neuen der Gruppe. Der Elektriker, der eine Rolex am Handgelenk trägt, findet Dating in der Schweiz zu eintönig. In Kroatien setzt er auf philosophische Gespräche.

Anastasia (19, Eschenbach SG)

Die liebevolle Kosmetikerin verdreht mit ihrer sanften Art den Jungs den Kopf. Doch im Laufe der Staffel zeigt sie eine ganz neue Seite von sich.

Jeremy (21, Glattfelden ZH)

Der charmante Konstrukteur spricht perfektes «Denglisch» – eine Kombination aus Deutsch und Englisch – und wickelt mit seinem Lächeln die Frauen um den Finger. Besonders Anastasia ist fasziniert von ihm – gibt er ihr sein Herz?

Kevin (23, Inkwil BE)

Der Heizungsmonteur hat beim Flirten eine klare Taktik: Er fragt einfach direkt nach einem Kuss. Wenn die Antwort Nein ist, zieht er weiter. Doch seine Art sorgt für Spannungen – und vermehrt für Zoff unter den Frauen.

Sandro (24, Aeschi SO)

Sandro ist Kevins bessere Hälfte. Doch während Kevin mächtig flirtet, fühlt sich Sandro oft übergangen. Vielleicht findet er Ablenkung bei Isabelle – auch wenn sie eigentlich auf grössere Männer steht.

Ab Montag, 24. März 2025, gibts auf oneplus jede Woche eine neue Folge «Jung, wild & sexy: Refilled».