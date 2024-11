1/7 Die kambodschanische Schülerin Thea hat den Seven-Hit «Lisa» neu interpretiert. Die Gitarre stammt aus dem Instrumenten-Fundus des Berner Mundartrockers Gölä. Foto: zVg

Jean-Claude Galli Redaktor People

Am Dienstagabend trat der Schweizer Soulstar Jan Seven Dettwyler (45) am Musikfestival «Zauberpark» beim Flughafen Kloten ZH auf. Bei seinem Konzert erzählte er dem Publikum, dass sein Hit «Lisa» von der kambodschanischen Schülerin Thea (14) neu interpretiert wurde. Ihre Version ist ab sofort online zu sehen.

Die Verbindung mit Kambodscha ist kein Zufall. Seven ist Botschafter des Hilfswerks Smiling Gecko von Fotograf Hannes Schmid (78), das bedürftige Kinder in Kambodscha unterstützt. «Seit vielen Jahren arbeite ich sehr eng und intensiv mit der gemeinnützigen Organisation zusammen. Die Kinder in Kambodscha wachsen oft unter widrigsten Bedingungen und mit sehr wenig Perspektive auf. Smiling Gecko baut, bildet aus und fördert. Nun stehen dort eine Musikschule und ein Theater, in dem die Kinder musizieren, spielen und auftreten können. Musik hat eine solche Kraft», sagt Seven gegenüber Blick.

Grosse Armut und enorme Herausforderungen

Das Kulturzentrum «Gong» befindet sich auf dem 2014 gegründeten Campus, 60 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Phnom Penh. Da Seven nicht an der Eröffnung teilnehmen konnte, stellte er seinen Song «Lisa» für eine Coverversion zur Verfügung. «An unserer Schule haben wir unglaublich talentierte Schüler, die sich dank unseres Musikprogramms und gezielter Förderung hervorragend entwickeln. Eine dieser Schülerinnen ist Thea», erzählt Hannes Schmid.

«Sie stammt aus tiefster Armut. Allein die Tatsache, dass Thea unsere Schule besuchen darf, dort regelmässig Mahlzeiten erhält, medizinisch versorgt wird und eine angemessene Bildung geniesst, bedeutet eine grosse Erleichterung für ihre Familie», so Schmid.

«Die Musik und insbesondere das Singen eröffne den Kindern eine völlig neue Welt. Es gibt den Mädchen Selbstbewusstsein und innere Stärke, um sich gegen Zwangsverheiratung, Ausbeutung in Niedriglohnfabriken oder noch schlimmere Schicksale zu wehren. Der Text von ‹Lisa›, der die Einsamkeit eines Mädchens thematisiert, spiegelt das Leben vieler Mädchen in Kambodscha wider. Trotz Familie und Freunden sind sie oft auf sich allein gestellt und müssen ihr Schicksal still ertragen.»

Der ursprüngliche Plan, Thea den Song in Zürich vortragen zu lassen, liess sich in Kürze nicht umsetzen. Die Schülerin war bisher noch nie länger aus ihrem Dorf weg. Deshalb entstand nun eine Video-Version. Eine bemerkenswerte Geschichte gibt es auch zur Gitarre, auf der Thea spielt. Sie gehörte dem Berner Mundartrocker Gölä (56), der sie der Schule 2021 für das Projekt «Ein Container voller Musik» schenkte.