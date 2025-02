Was macht «G&G»-Moderator Birri auf dem Meteo-Dach?

Was macht «G&G»-Moderator Birri auf dem Meteo-Dach?

1/6 Am Mittwoch, 5. Februar wurde das Aus der beliebten Sendung «Gesichter & Geschichten» bekannt gegeben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick SRF stellt beliebtes Magazin «Gesichter & Geschichten» ein. Moderatoren-Team überrascht

Michel Birri veröffentlicht humorvolles Bewerbungsvideo für SRF Meteo auf Instagram

«G&G» wird nach 20-jähriger Laufzeit im Sommer 2025 eingestellt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Das SRF setzt weitere Sparmassnahmen um. Wie am Mittwoch, 5. Februar kommuniziert wurde, wird im Sommer das Kultur- und Gesellschaftsformat «Gesichter & Geschichten», kurz «G&G» eingestellt.

Diese Entscheidung kam für das vierköpfige Moderationsteam unerwartet. Jennifer Bosshard (31), Tanya König (37), Michel Birri (37) und Joel Grolimund (33) stehen nun vor einer ungewissen beruflichen Zukunft.

0:12 Video auf Instagram: So reagieren Birri und Bosshard auf «G&G»-Aus

Auf Anfrage erklärte SRF: «Wir werden selbstverständlich mit allen Mitarbeitenden Gespräche führen». Die genauen Auswirkungen auf die einzelnen Teammitglieder sind noch unklar.

Michel Birri «bewirbt» sich bei Meteo

Trotz der ernsten Situation zeigt Michel Birri Humor. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er ein scherzhaftes Bewerbungsvideo für «SRF Meteo». Vom Meteo-Dach aus präsentiert er eine fiktive Wettervorhersage: «Guten Abend bei SRF Meteo. Wir haben aktuell kalte minus 0,3 Grad und genau so geht es auch in den nächsten Tagen weiter.» Er erwähnt ein Hochdruckgebiet von den Balearen und verspricht ironisch «Sommerliches Hochdruckwetter bei minus 8 Grad».

Obwohl es sich offensichtlich um einen Scherz handelt, zeigt Birri durchaus Talent für die Wettermoderation. Es bleibt abzuwarten, ob diese humorvolle Aktion vielleicht tatsächlich zu neuen beruflichen Möglichkeiten führt.

0:36 Peter Reber zum «G&G»-Aus: «Am falschen Ort gespart»

Die Einstellung von G&G ist Teil eines grösseren Umstrukturierungsprozesses bei SRF. Die genauen Auswirkungen auf das Personal und das Programm werden in den kommenden Monaten erwartet. Für die Zuschauer bedeutet dies den Verlust einer langjährigen, beliebten Sendung, die seit zwei Jahrzehnten Einblicke in verschiedene Gesellschaftsthemen bot.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr