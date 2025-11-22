Neue Pop-Hoffnung Amaya Gloor will 2026 an Schweizer Festivals singen

Vor über 20'000 Fans trug die Schweizer Newcomerin Amaya Gloor (24) ihre Songs am Energy Air vor – scheinbar ohne einen Hauch von Lampenfieber. Begeisterte Augenzeugen sprachen von der Geburt einer neuen Pop-Hoffnung.

Publiziert: 11:43 Uhr