DE
FR
Abonnieren

Neue Pop-Hoffnung
Amaya Gloor will 2026 an Schweizer Festivals singen

Vor über 20'000 Fans trug die Schweizer Newcomerin Amaya Gloor (24) ihre Songs am Energy Air vor – scheinbar ohne einen Hauch von Lampenfieber. Begeisterte Augenzeugen sprachen von der Geburt einer neuen Pop-Hoffnung.
Publiziert: 11:43 Uhr
Teilen
Kommentieren
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen