Otto Waalkes zeigt sich in einer neuen Prime-Video-Doku von seiner verletzlichen Seite. Der Komiker spricht offen über Höhen und Tiefen seiner Karriere, finanzielle Risiken und das schmerzhafte Ende seiner Ehe.

Eine neue Dokumentation auf Prime Video zeigt Otto Waalkes (76), den berühmtesten Ostfriesen der Welt, von einer überraschend nachdenklichen Seite. «Mein Name ist Otto» gewährt tiefe Einblicke in sein Leben und seine Karriere. Solche, die nicht immer nur zum Lachen sind.

Die Doku zeichnet Ottos Weg vom schüchternen Jungen aus einem Arbeiterviertel zum gefeierten Entertainer nach. Besonders interessant sind die bisher wenig bekannten Momente, zum Beispiel wie Otto im Jahr 2004 sein gesamtes Vermögen für den Film «7 Zwerge – Männer allein im Wald» riskierte. «Ich habe sogar mein Studio dafür beliehen», gesteht er in der Dokumentation. Grund für die riskante Investition war, dass Otto für seinen Film keinen Produzenten fand und so die Kosten allein stemmen musste. Der Plan ging auf: «7 Zwerge – Männer allein im Wald» wurde ein Kassenknüller und lockte sieben Millionen Zuschauer ins Kino.

«Alle lieben dich, nur deine Frau nicht …»

Auch private Rückschläge werden thematisiert. Das Ende seiner Ehe mit Manuela «Manou» Ebelt (60) im Jahr 1992 traf Otto hart. Als er in seiner Dokumentation über die vergangene Liebe spricht, kämpft er mit den Tränen. Selbstkritisch sagt er: «Wenn du immer unterwegs bist, dann ist das auf Dauer nicht gut.» Es kam, wie es kommen musste, «Manou» eröffnete Otto Waalkes, dass sie sich in einen neuen Mann verliebt habe und sich von ihm scheiden lasse. Das war für den Komiker schwer zu akzeptieren. «Alle lieben dich, nur deine Frau nicht …», sinniert er bitter. Was von der Ehe bleibt, ist der gemeinsame Sohn Bejamnin (37), mit dem Otto zusammenarbeitet und auf den er sehr stolz ist.

Die Doku beleuchtet auch Ottos Anfänge als Kneipenmusiker und sein WG-Leben mit Udo Lindenberg (78) und Marius Müller-Westernhagen (76) in der Villa Kunterbunt in Hamburg. «Wir sind alle drei leider zu schnell solo zu erfolgreich geworden. Schade eigentlich», kommentiert Otto. Die Solo-Erfolge waren der Grund, warum die drei heutigen Superstars eine geplante TV-Show nie realisierten.

Mit 76 das erste Mal auf Platz 1 der Charts

Ein Höhepunkt der Dokumentation sind Aufnahmen aus Ottos Kindheit. Sein Bruder Karl-Heinz erinnert sich an Kasperle-Vorführungen im Garten, bei denen Otto von Nachbarskindern zwei Pfennig Eintritt verlangte – ein erster Hinweis auf sein Unterhaltungs- und Geschäftstalent. Laut «Vermögen Magazin» soll Otto gut 8,5 Millionen Euro auf dem Konto haben.

Otto Waalkes hatte in seiner Karriere fast alles erreicht, nur eines nicht: eine Nummer-1-Platzierung in den Charts. Bis im Jahr 2023: Zusammen mit Ski Aggu (27) veröffentlichte er einen Remix seines Songs «Friesenjung» und stürmte aufs oberste Treppchen der Hitparade. Mit diesem Erfolg beweist Otto, dass er auch mit 76 längst nicht zum alten Comedy-Eisen gehört.

«Mein Name ist Otto» läuft ab dem 30. Dezember auf Prime Video.