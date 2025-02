1/4 Eliane Leiser wird Moderatorin von «10 vor 10». Foto: SRF/Gian Vaitl

Auf einen Blick SRF kündigt neue Moderatorinnen für «10 vor 10» und «Tagesschau» an

Eliane Leiser und Monika Schoenenberger bringen umfangreiche journalistische Erfahrung mit

Im Dezember erklärte Bigna Silberschmidt (39), dass sie nach gut fünf Jahren «10 vor 10» und SRF als Ganzes verlässt, dies auf Ende Februar. Nun gibt SRF bekannt, wer auf Silberschmidt folgen wird: Eliane Leiser (38). Ab Ende März übernimmt sie die Moderatorin bei «10 vor 10». Leiser bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Positionen mit, darunter als Moderatorin bei Radio SRF 4 News.

«In Zeiten, in denen eine grelle News die nächste jagt, ist es noch wichtiger, hinter die Schlagzeilen zu blicken, einzuordnen und zu analysieren. Ich freue mich sehr, dass ich mich als Moderatorin von ‹10 vor 10› dafür einsetzen darf», erklärt Leiser, die einen Masterabschluss in Germanistik und Filmwissenschaften in der Tasche hat. Trotz ihrer neuen Rolle wird sie auch weiterhin in reduziertem Umfang als Inlandredaktorin bei Radio SRF und als Moderatorin der «Samstagsrundschau» tätig sein.

Änderungen auch bei der Tagesschau

Parallel dazu verstärkt Monika Schoenenberger (55) das Moderationsteam der «Tagesschau»-Hauptausgabe. Schoenenberger, seit 2012 bei SRF, moderierte bisher die Mittags- und 18-Uhr-Ausgaben der «Tagesschau» sowie Sondersendungen. Sie wird ihre Rolle als Produzentin der Hauptausgabe beibehalten.

Schoenenberger äussert sich zu ihrer neuen Position: «Als Produzentin verantworte ich die ‹Tagesschau› inhaltlich, publizistisch. Die meistgesehene Nachrichtensendung der Schweiz nun auch moderieren zu dürfen, ist eine grosse Ehre und Freude.» Schoenenberger, ausgebildete Historikerin, bringt ihre Expertise aus der Produktion nun auch vor die Kamera. Mit ihrer Ergänzung besteht das Moderationsteam der «Tagesschau»-Hauptausgabe künftig aus fünf Personen.

Beide Journalistinnen werden voraussichtlich Ende März erstmals in ihren neuen Rollen zu sehen sein.