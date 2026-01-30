Migros Hiking Sound 2026 fährt mit grossen Namen auf

Auch in diesem Jahr fährt das Migros Hiking Sound mit einem namenhaften Line-up auf. Im Juni geht es los, im Juli wird pausiert, bis es dann im August und September zum grossen Höhepunkt kommt. Mit dabei sind unter anderem Luca Hänni, Vanessa Mai und Milow.

Darum gehts Migros Hiking Sounds startet am 6. Juni 2026 in Schönried-Gstaad

Line-up umfasst Stars wie Milow, Gentleman und Luca Hänni

18 Eventtage an neun Standorten in den Schweizer Alpen geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Das «Migros Hiking Sounds» kehrt im Sommer 2026 mit einer noch grösseren Tour zurück. Neun Standorte in den Schweizer Alpen, 18 Eventtage und ein spektakuläres Line-up versprechen unvergessliche Momente. Ab dem 6. Juni starten Wander- und Musikfans in Schönried-Gstaad in eine Saison voller Highlights. Das bestätigte die Organisation heute in einer Medienmitteilung.

Neu bereichern Airolo, die Moosalpregion und Flims Laax das Festival und bieten einzigartige Kulissen. Das Konzept: Wandern und Live-Musik in den Bergen verbinden. Auf der rund zweistündigen Wanderung sorgen junge Talente auf der «Talent Stage» für musikalische Überraschungen. Am Ziel erwartet die Gäste die «Hiking Sounds Stage», wo bekannte Acts wie Milow, Lo & Leduc, Vanessa Mai, Gentleman auftreten, ebenso wie Luca Hänni, Linda Fäh, Bastian Baker, Stubete Gäng, Dodo, Zian, Loco Escrito und viele mehr. Die musikalische Vielfalt sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Ein Sommer voller Musik

«Zwei Leidenschaften, ein einzigartiges Erlebnis», heisst es von den Veranstaltern. Die Verbindung von Natur, Bewegung und hochklassiger Musik macht das Festival seit 2021 zu einem Publikumsmagneten. Auch für Familien gibt es spezielle Angebote: Am 5. September in Madrisa-Klosters und am 13. September in Airolo stehen «Family Days» mit Aktivitäten wie Kinderschminken auf dem Programm.

Der Ticketverkauf startet heute, 30. Januar. Tickets gibt es online in verschiedenen Kategorien, darunter Einzel-, Gruppen- und Familientickets. Alle Infos zu Tickets und dem Line-up finden sich auf www.migroshikingsounds.ch.

Hier findet das Migros Hiking Sounds 2026 statt:

Juni 2026

Schönried-Gstaad 06.- 07. Juni 2026

Flims Laax 13. – 14. Juni 2026

Moosalpregion 20.- 21. Juni 2026

Stoos 27. – 28. Juni 2026

August/September 2026

Wildhaus 22. – 23. August 2026

Meiringen-Hasliberg 29. – 30. August 2026

Madrisa, Klosters 05. – 06. September 2026

Airolo 12. – 13. September 2026

Schwarzsee 19. – 20. September 2026