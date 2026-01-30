Migros Hiking Sound 2026 fährt mit grossen Namen auf

Darum gehts
- Migros Hiking Sounds startet am 6. Juni 2026 in Schönried-Gstaad
- Line-up umfasst Stars wie Milow, Gentleman und Luca Hänni
- 18 Eventtage an neun Standorten in den Schweizer Alpen geplant
Das «Migros Hiking Sounds» kehrt im Sommer 2026 mit einer noch grösseren Tour zurück. Neun Standorte in den Schweizer Alpen, 18 Eventtage und ein spektakuläres Line-up versprechen unvergessliche Momente. Ab dem 6. Juni starten Wander- und Musikfans in Schönried-Gstaad in eine Saison voller Highlights. Das bestätigte die Organisation heute in einer Medienmitteilung.
Neu bereichern Airolo, die Moosalpregion und Flims Laax das Festival und bieten einzigartige Kulissen. Das Konzept: Wandern und Live-Musik in den Bergen verbinden. Auf der rund zweistündigen Wanderung sorgen junge Talente auf der «Talent Stage» für musikalische Überraschungen. Am Ziel erwartet die Gäste die «Hiking Sounds Stage», wo bekannte Acts wie Milow, Lo & Leduc, Vanessa Mai, Gentleman auftreten, ebenso wie Luca Hänni, Linda Fäh, Bastian Baker, Stubete Gäng, Dodo, Zian, Loco Escrito und viele mehr. Die musikalische Vielfalt sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Ein Sommer voller Musik
«Zwei Leidenschaften, ein einzigartiges Erlebnis», heisst es von den Veranstaltern. Die Verbindung von Natur, Bewegung und hochklassiger Musik macht das Festival seit 2021 zu einem Publikumsmagneten. Auch für Familien gibt es spezielle Angebote: Am 5. September in Madrisa-Klosters und am 13. September in Airolo stehen «Family Days» mit Aktivitäten wie Kinderschminken auf dem Programm.
Der Ticketverkauf startet heute, 30. Januar. Tickets gibt es online in verschiedenen Kategorien, darunter Einzel-, Gruppen- und Familientickets. Alle Infos zu Tickets und dem Line-up finden sich auf www.migroshikingsounds.ch.
Hier findet das Migros Hiking Sounds 2026 statt:
Juni 2026
Schönried-Gstaad 06.- 07. Juni 2026
Flims Laax 13. – 14. Juni 2026
Moosalpregion 20.- 21. Juni 2026
Stoos 27. – 28. Juni 2026
August/September 2026
Wildhaus 22. – 23. August 2026
Meiringen-Hasliberg 29. – 30. August 2026
Madrisa, Klosters 05. – 06. September 2026
Airolo 12. – 13. September 2026
Schwarzsee 19. – 20. September 2026