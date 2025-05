ESC-Experte über das zweite Halbfinale «Out von Tschechien und Australien hat mich überrascht»

Nach dem zweiten ESC-Halbfinale in Basel schätzt Blick-Reporter Michel Imhof die Darbietungen ein und sagt, was im Finale am Samstag wohl anders werden wird.

Publiziert: 00:40 Uhr | Aktualisiert: vor 35 Minuten