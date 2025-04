Musik 59. Montreux Jazz Festival mit Neil Young, Santana und Chaka Khan

Für das 59. Montreux Jazz Festival (MJF) werden Stars wie Neil Young, Santana, Diana Ross oder Pulp erwartet. Chaka Khan soll den Auftakt am 4. Juli machen und an einer zweiten Show Quincy Jones ehren. Das MJF hat am Donnerstag sein Programm bekannt gegeben.

Publiziert: 11:05 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten