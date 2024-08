Muntwyler zurück in der Manege «Die Tellernummer war meine Lieblingsdisziplin»

Am Freitag startet der Traditions-Zirkus Monti aus dem aargauischen Wohlen in die 40. Spielzeit. Noch einmal will Patron Johannes Muntwyler als Artist auftrumpfen. Und er denkt über eine Nachfolgelösung mit seinen Söhnen nach.