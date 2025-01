1/6 Trägt ihre Haare neuerdings lang: Star-Köchin Meta Hiltebrand. Foto: zVg

Star-Köchin Meta Hiltebrand (41) hat sich von ihrem Markenzeichen getrennt. Nach 18 Jahren hat sich die Spitzengastronomin von ihrer ikonischen Kurzhaarfrisur verabschiedet und trägt ihre orangen Haare neuerdings lang. «Ich wollte gar nicht unbedingt lange Haare», sagt Hiltebrand zu Blick. «Meine neue Frisur ist ein Weg, meine Seiten etwas nachwachsen zu lassen.» Da die Übergangsphase dieses Prozesses meisten lange «sehr schlecht» aussehe, suchte Hiltebrand nach einer Alternative. «Im Netz bin ich auf den sogenannten ‹Wasserfall› - meine aktuelle Frisur - gestossen. Als ich eine Coiffeuse fand, die diese Frisur macht, dachte ich mir: Ich probier das jetzt einfach aus. Zöpfe hatte ich früher schliesslich auch schon oft.»

Für ihre neue Haarpracht ist die Zürcherin extra ins thurgauische Matzingen gefahren. «Meine Coiffeuse hat die Farbe der Extensions exakt auf meine Haarfarbe angepasst. Das Anbringen der Kunsthaare hat dann etwa rund eineinhalb Stunden gedauert.» Ihre neue Frisur bringe ein neues Lebensgefühl mit sich, erklärt die TV-Köchin, die aktuell mit ihrem Partner Tom Guldimann (42) Ferien in den Malediven geniesst. «Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist, lange Haare zu tragen.» Ihr falle auf, dass man durch die langen Haare als Frau in der Gesellschaft ganz anders wahrgenommen und behandelt werde. «Man erhält direkt den klassischen Frauenstatus, den ich so gar nicht mehr gekannt und auch nicht vermisst habe.» Auch sonst verändert die neue Frisur den Alltag der Star-Köchin. «Ich zupfe nun ständig an meinen Haaren herum, was ich in den letzten Jahren nicht gemacht habe. Und mein neuer Kosename bei den Fans und meinem Umfeld ist jetzt Arielle», sagt Hiltebrand und lacht.

Und wie reagiert das Umfeld der Köchin sonst auf ihren neuen Look? «Lustigerweise finden gerade Männer meine neue Frisur femininer und sehr attraktiv», sagt Hiltebrand. Allgemein sei ihr Umfeld aber entspannt und unterstützend, vor allem auch ihr Partner Tom Guldimann. «Tom unterstützt mich voll und liebt mich, wie ich bin. Egal ob mit langen, oder kurzen Haaren.»

Ihre neue Frisur ist für Meta Hiltebrand eine willkommene Abwechslung. Kann sie sich vorstellen, ihre lange Mähne nach dem Nachwachsen ihrer Seiten, doch zu behalten? «Nein. Ich vermisse meine kurzen Haare», sagt Hiltebrand bestimmt. «Durch meine neue Frisur weiss ich, ich werde nie mehr so lange Haare für immer tragen. Es ist eine Übergangslösung für meinen Sidecut, damit dieser nachwachsen kann. Ansonsten mag ich kurze Haare lieber. Gerade in der Küche sind sie sehr praktisch und schnell frisiert.»