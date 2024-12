1/5 Barbara Lanz ist Co-Ressortleiterin People/Gesellschaft bei Blick. Sie ist eine Verfechterin von Feuerwerkskörpern an Silvester. Foto: Kim Niederhauser

Jährlich erleiden etwa 70 Menschen in der Schweiz Verbrennungen durch Feuerwerk

Kontra – «Laut, lästig und gefährlich»

Als Kind hielt ich mir die Ohren zu, sobald es knallte. Am 1. August waren wir bereits in den Ferien im italienischen Bibione an der Adria. Wurde da mal ein Frauenfurz gezündet, war dies ein laues Lüftchen, mehr nicht. Der Silvesterknallerei hingegen kann man sich leider nur schwer entziehen. Mir ist das nur einmal im marokkanischen Hinterland gelungen, ach wie war das schön. Seit da reihen sich in meine unschönen Erinnerungen, dass nicht alles gut ist, was von oben kommt. Dreimal landete ein Holzstecken einer abgefeuerten Rakete schmerzhaft auf meinem Kopf, ein roter Deckel einer doofen Tischbombe mit Schnäuzen und Plastikbrille im Auge. Feuerwerkskörper sind laut, lästig und gefährlich. Kriegsflüchtlinge können sie in Panik versetzen, rund 70 Menschen erleiden jährlich in der Schweiz Verbrennungen an den Händen, Tiere werden verletzt, die Umwelt verschmutzt. Der Preis für strahlende Kinderaugen und ein paar Ahs und Ohs ist schlichtweg zu gross. (Flavia Schlittler)

Pro – «Die glitzernde, funkelnde Unvernunft»

Goldregen! Am liebsten von oben und von unten! Zischende Raketen, rauchende Vulkane, dumpfe Knaller aus der Ferne und ein latentes Schwefeln in der Luft - eine Kombination, die bei mir auf unerklärliche Weise Endorphine freisetzt. Seit ich mich erinnern kann, fasziniert mich Feuerwerk wie kaum etwas sonst. Schon als Kind konnte ich die Augen nicht vom Himmel abwenden, wenn die Nacht mit farbigen Mustern verziert wurde. Ob in Italien am Strand, in der asiatischen Grossstadt oder auf dem Acker in der Heimat erahne ich einen Feuerwerkskörper am Himmel, richte ich mich wie eine Wünschelrute nach der Wasserader. Ist es okay, sich jetzt also die «Teenager Feuerwerksbox» für Silvester zu kaufen? Objektiv gesehen absolut nicht. Doch wahrscheinlich hat mir der viele Schwefel über die Jahre den Verstand in dieser Hinsicht vernebelt. Und so starte ich auch dieses Jahr mit einer grossen Portion Unvernunft ins neue Jahr. Aber immerhin glitzert und funkelt sie so schön, dass sie das Soll fürs ganze Jahr 2025 erfüllt. (Barbara Lanz)