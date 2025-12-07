DE
Max Hubacher über seine Mutter
«Zuerst war ich von ihrer Rolle nicht begeistert»

Die Mutter von Max Hubacher war auch im Film «Love Roulette» seine Mutter. Schweizer Illustrierte hat Mutter und Sohn zum Interview getroffen.
Publiziert: vor 6 Minuten
