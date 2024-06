Von Locken zu Kurzhaar: Pegasus-Sänger Noah Veraguth zeigt seinen neuen Look nach Besuch beim Coiffeur in Zürich.

1/5 Normalerweise kennt man den Pegasus-Frontsänger Noah Veraguth mit Locken und Hornbrille.

Livia Fietz Praktikantin People

Die Tage werden lang, die Temperaturen höher – nur die Haare kürzer, bei Frauen, sowie bei Männern. Nach Komikerin Regula Esposito (58) folgt nun die nächste Typveränderung.

Bekannt ist er für seine Locken und Hornbrille, doch von beidem fehlt auf dem jüngst publizierten kurzen Videoclip auf Instagram jede Spur – die Rede ist von Pegasus-Sänger Noah Veraguth (36). Wie der Sänger mit seinen Fans auf Instagram teilt, hat er sich von seiner bekannten Mähne verabschiedet.

Neuer Haarschnitt beim «vielleicht besten Coiffeur Zürichs»

Warum er sich von seiner Lockenmähne getrennt hat, ist unklar. Diese Typveränderung geschieht jedoch im Verlauf der Knie-Auftritte, die seine Band Pegasus während ihrer diesjährigen Tournee absolviert. Nachdem der Zirkus bis zum 9. Juni in Zürich gastierte, ist dieser nun nach Basel weitergezogen – ohne Pegasus. Die Band wird erst wieder im August in Bern dazustossen. Der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look also.

Für sein Umstyling besuchte Veraguth den, wie sie sich selbst auf ihrer Homepage rühmen, «vielleicht besten Coiffeur Zürichs». Weiter behauptet die Coiffeur-Kette, dass es ihre Hairstylisten verstehen, die Persönlichkeit, den Stil und die Attitude ihrer Klienten in Szene zu setzen. Zu diesen gehören unter anderem die Schweizer Moderatorin Patricia Boser (56), deren Sohn Kai (20) für den Coiffeur modelt.