1/7 Erfolgreicher Schweizer Magier: Lionel Dellberg aus dem Oberwallis.

Patricia Broder Redaktorin People

Ein Zauberer aus dem Oberwallis erobert die Welt: Lionel Dellberg (41). Der studierte Ökonom schaffte es mit seinem Zaubertrick, bei dem er aus einer gewöhnlichen Milchpackung eine ganze Palette an Getränken zaubert, weltweit in die sozialen Medien und in diverse TV-Shows. Als Höhepunkt seiner bisherigen Karriere durfte Dellberg vor wenigen Tagen in Las Vegas (USA) die Trophäe der beliebten US-Zaubershow «Fool Us» entgegennehmen und seinen legendären Milchtrick vor rund 2000 Zuschauern im Theater live aufführen.

«Eine riesengrosse Ehre für mich und ein unglaubliches Erlebnis», sagt Dellberg zu Blick. Für die Preisübergabe ist der Walliser mit seiner Schwester und Managerin Priska Dellberg (43) extra von Bern, wo er mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt, in die US-amerikanische Glitzermetropole gereist. «Ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass ich das alles wirklich erlebt habe», schwärmt er. «Mit dem Preis und dem Auftritt in Las Vegas geht für mich nicht nur ein Traum in Erfüllung, sondern es schliesst sich auch ein persönlicher Kreis.»

Pandemie verhindert Auftritt nach Gewinn

Was er damit meint: Im Frühling 2021 gewinnt Dellberg die amerikanische TV-Show «Fool Us». Um die begehrte Trophäe der Sendung mit nach Hause zu nehmen, müssen Zauberer aus der ganzen Welt einen eigenen Trick vorführen. Dieser muss dermassen überzeugend sein, dass selbst das renommierte amerikanische Magierduo Penn & Teller nicht herausfindet, wie er funktioniert. Das gelingt nur den wenigsten. Die beiden Zauberer sind Profis ihres Fachs und in den USA so bekannt wie David Copperfield (67) oder früher Siegfried (1939–2021) und Roy (1944–2020).

Lionel Dellberg gelingt das Kunststück. Die Pandemie verhindert damals eine Reise in die Wüstenmetropole. Diese hat der 41-Jährige nun, über drei Jahre später, endlich nachholen können. «Vor fünfzehn Jahren habe ich in den USA studiert und sah mir damals in Las Vegas einige der Zaubershows meiner Vorbilder an. Niemals hätte ich mir damals erträumen lassen, dass ich eines Tages mal selber auf der Bühne dieser Stadt stehen würde.»

Kindheit auf der Alp

Trotzdem ist Las Vegas, die Spielerstadt, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Hochburg der Zauberei entwickelt hat, nicht das berufliche Ziel für den Walliser. «Als Schweizer aus den Bergen würde ich mich in der Wüste von Nevada nicht zurechtfinden», sagt Dellberg und lacht. «Ich habe nicht umsonst die Milch als mein wichtigstes Requisit ausgesucht. Ich wuchs als Kind auf der Alp auf und liebe die Schweiz und ihre Natur.»

Auch die Mehrsprachlichkeit schätze er in seinem Heimatland sehr. «Ich mag es, meine Nummern auch auf Französisch aufzuführen. Mein Ziel ist es, regelmässig Auftritte live und im Fernsehen zu haben und mit meinem Programm durch die Welt touren zu können.» Diesem Ziel kommt Lionel Dellberg in nächster Zeit sehr nahe: Am 1. November feiert der sympathische Magier mit seinem neuen Bühnenprogramm «Mensch magisch» in Bern Premiere. Anschliessend führt ihn die dazugehörige Tournee durch die Schweiz und diverse europäische Länder.