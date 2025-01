Der Circus Knie präsentiert ab 7. März 2025 seine neue Show. Komiker Mike Müller und Viktor Giacobbo bringen ihre Kultfiguren zurück in die Manege, begleitet von internationalen Artisten und der Familie Knie.

Der Circus Knie bereitet sich auf eine neue Show vor, die ab dem 7. März 2025 die Schweiz auf Tour gehen wird. Wie Circus Knie in einer Medienmitteilung verrät, soll die diesjährige Show mit Innovation, Technik und Fantasie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Das Star-Highlight der diesährigen Tour: Komiker Mike Müller (61) kehrt in die Manege zurück! In Zürich, Bern und Luzern tritt er sogar gemeinsam mit Viktor Giacobbo (72) auf. Géraldine Knie (51) zeigt sich begeistert: «Viktor und Mike sind für mich die Grössten und ich bin unglaublich glücklich, dass sie bei uns im Circus Knie noch einmal zusammen auftreten.»

Humor, Innovation und Magie

Die Show verspricht eine Mischung aus Magie, Akrobatik und Humor. Der Illusionist Vincent Vignaud lässt das Publikum an seiner Wahrnehmung zweifeln. Japanische Einrad-Artistinnen, philippinische Tänzer und ein malaysischer Diabolo-Künstler sorgen für internationale Flair.

Das Duo Acero aus Südamerika begeistert mit Mastakrobatik und das usbekische Duo Disar mit Zopf- und Zahnhang an den Strapaten. Acht Artistinnen der Troupe Skokov fliegen von Schaukel zu Schaukel und halten die Zuschauer in Atem.

Eine technische Innovation sind die Kinetic Balls – bewegbare Lichter unter der Zirkuskuppel, die faszinierende Szenografien ermöglichen. Die junge Generation der Familie Knie – Ivan (23), Chanel (13) und Maycol Knie jun. (6) – präsentiert emotionale Pferdedarbietungen.

Nach dem Erfolg im Jubiläumsjahr 2019 bringt Mike Müller neue Sketche in die Deutschschweiz. Auf vielfachen Wunsch wurde auch ein klassischer Clown engagiert: Der Mexikaner Chistirrin wird sicher schnell die Herzen des Publikums erobern.

Vorverkauf läuft auf Hochtouren

Die Tournee startet am 7. März in Rapperswil und führt durch 24 Standorte in der ganzen Schweiz. Der Vorverkauf auf knie.ch läuft bereits auf Hochtouren.

Rückblickend auf die letzte Saison zeigt sich Doris Knie (45) begeistert von den Auftritten der Band Pegasus. Géraldine Knie ist dankbar für eine unfallfreie Tournee und den Erfolg in allen Landesteilen. Sie betont: «Eine solche Tournee kann nur realisiert werden, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Ich bin meinem Team und meiner Familie unglaublich dankbar für ihren Einsatz und bin stolz auf sie. Dank unserem treuen Publikum dürfen wir immer wieder neue Ideen realisieren. Mein besonderer Dank gilt daher unserem Publikum, das uns seit Jahren die Treue hält. Ich freue mich bereits jetzt auf viele Glücksmomente während der Tournee 2025.»

