DE
FR
Abonnieren

Kommt die Melodie bekannt vor?
Die neue Single von Heimatliebi «Allei»

Die Schweizer Band Heimatliebi veröffentlicht ein neues Musikvideo. Der Clip zur neuen Single «Allei» erfrischt mit visuellen Eindrücken und bekannten Melodien.
Publiziert: 00:01 Uhr
Teilen
Kommentieren
Weitere Videos zum Thema Musik
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen